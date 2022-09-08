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Персони

Лікарі стурбовані: королева Єлизавета II перебуває під медичним наглядом

8 Вересня 2022, 14:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Лікарі стурбовані: королева Єлизавета II перебуває під медичним наглядом
Джерело: Getty Images

Королева Єлизавета II перебуває під медичним наглядом. Відомо, що лікарі стурбовані її здоров’ям. Про це заявили у Букінгемському палаці.

Про далеко не найкращий стан монарха оголосили наступного дня після скасування 96-річною королевою засідання своєї Таємної ради. Лікарі їй наказали відпочити від справ.

Представники палацу додали, що Єлизавета II почувається комфортно, через що вона й надалі залишається у замку Балморал у Шотландії. Там монарх провела свою літню відпустку зі своєю королівською родиною.

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Новина про погіршення здоров’я Єлизавети вразила і нового прем’єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс. Вона заявила, що вся країна зараз подумки підтримує монарха.

– Уся країна глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу в обідню перерву. Мої думки – і думки людей по всьому Сполученому Королівству – зараз з її величністю королевою та її сім’єю, – заявила чиновниця.

Відомо, що принц Чарльз та принц Вільям їдуть до Шотландії до королеви на тлі повідомлень про погіршення її здоров’я.

Днями Єлизавета II ухвалила відставку Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра Британії.

Зустріч Джонсона з королевою відбулася у приватній резиденції англійських королів у Шотландії, замку Балморал, де й надалі перебуватиме Єлизавета.

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Джерело
The Washington Post
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