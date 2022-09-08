Королева Єлизавета II перебуває під медичним наглядом. Відомо, що лікарі стурбовані її здоров’ям. Про це заявили у Букінгемському палаці.

Про далеко не найкращий стан монарха оголосили наступного дня після скасування 96-річною королевою засідання своєї Таємної ради. Лікарі їй наказали відпочити від справ.

Представники палацу додали, що Єлизавета II почувається комфортно, через що вона й надалі залишається у замку Балморал у Шотландії. Там монарх провела свою літню відпустку зі своєю королівською родиною.

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Новина про погіршення здоров’я Єлизавети вразила і нового прем’єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс. Вона заявила, що вся країна зараз подумки підтримує монарха.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime. My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

– Уся країна глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу в обідню перерву. Мої думки – і думки людей по всьому Сполученому Королівству – зараз з її величністю королевою та її сім’єю, – заявила чиновниця.

Відомо, що принц Чарльз та принц Вільям їдуть до Шотландії до королеви на тлі повідомлень про погіршення її здоров’я.

Днями Єлизавета II ухвалила відставку Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра Британії.

Зустріч Джонсона з королевою відбулася у приватній резиденції англійських королів у Шотландії, замку Балморал, де й надалі перебуватиме Єлизавета.