Королева Єлизавета II перебуває під медичним наглядом. Відомо, що лікарі стурбовані її здоров’ям. Про це заявили у Букінгемському палаці.

Про далеко не найкращий стан монарха оголосили наступного дня після скасування 96-річною королевою засідання своєї Таємної ради. Лікарі їй наказали відпочити від справ.

Представники палацу додали, що Єлизавета II почувається комфортно, через що вона й надалі залишається у замку Балморал у Шотландії. Там монарх провела свою літню відпустку зі своєю королівською родиною.

Новина про погіршення здоров’я Єлизавети вразила і нового прем’єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс. Вона заявила, що вся країна зараз подумки підтримує монарха.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022