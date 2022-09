Королева Елизавета II находится под медицинским наблюдением. Известно, что врачи обеспокоены ее здоровьем. Об этом заявили в Букингемском дворце.

О далеко не лучшем состоянии монарха объявили на следующий день после отмены 96-летней королевой заседания своего Тайного совета. Врачи ей приказали отдохнуть от дел.

Представители дворца добавили, что Елизавета II чувствует себя комфортно, из-за чего она и дальше остается в замке Балморал в Шотландии. Там монарх провела свой летний отпуск со своей королевской семьей.

Новость об ухудшении здоровья Елизаветы потрясла и нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Она заявила, что вся страна сейчас мысленно поддерживает монарха.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts — and the thoughts of people across our United Kingdom — are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022