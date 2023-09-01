2 вересня у торгово-розважальному центрі Gulliver відбудеться справжнє свято під гаслом До школи знов.

У програмі – зірковий концерт, майстер-класи, а яскравим завершенням дня стане фан-зустріч із гуртом, що підкорив серця людей по всьому світу – Kalush Orchestra. Вхід вільний.

Детальна програма та розклад:

з 13:00 до 15:00 – зірковий концерт у центральному атріумі за участі: dj Polinka, Dside Band, Амадора Лопеса, Насті Балог, Positiff та Lida Lee.

– зірковий концерт у центральному атріумі за участі: dj Polinka, Dside Band, Амадора Лопеса, Насті Балог, Positiff та Lida Lee. з 15:00 – розіграші подарунків від партнерів: UAmade, Akvarel, Samsonite, Sisters Aroma, Brocard, Curaprox.

– розіграші подарунків від партнерів: UAmade, Akvarel, Samsonite, Sisters Aroma, Brocard, Curaprox. з 13:00 до 17:00 – дитячі майстер-класи, аніматори, аквагрим, аерохокей та маршмелоу-челендж на 4-му поверсі ТРЦ. Усі майстер-класи та активності безоплатні та не потребують попередньої реєстрації.

Lida Lee, Positiff та Kalush Orchestra: ТРЦ Gulliver запрошує на свято До школи знов / 5 зображень

Хедлайнерами дня стануть переможці Євробачення 2022 – гурт Kalush Orchestra. У гостей буде унікальна можливість особисто поспілкуватися з зірками, отримати автограф і зробити спільне фото. Фан-зустріч запланована з 16:00 до 17:30.

У межах заходу кожен відвідувач зможе долучитися до благодійної ініціативи ТРЦ Gulliver та фонду savED – та підтримати збір коштів на облаштування тимчасової школи у селі Червона Долина Миколаївської області. Долучитися до збору онлайн можна тут.