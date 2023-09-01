Шанувальники співачки Тіни Кароль відповіли артисту і захиснику України Колі Сєрзі з приводу його слів, що виконавиця нібито боїться виступати на фронті.

Так, фанати наголосили, що артистка завжди підтримує військових, а тому вона неодноразово їздила в гарячі точки, але просто не з Колею. Також віддані шанувальники показали фото і відео, на яких Тіна Кароль виступає на фронті і в госпіталях.

– Зараз у мережі гуляє інтерв’ю Колі Сєрги, який каже, що Тіна не їздила з ним до військових. Але вона їздила, просто не з Колею. Зазвичай не можна розголошувати, хто куди їздив, адже це здача дислокації наших захисників. Питання безпеки, – зазначили у фан-акаунті Тіни Кароль.

Шанувальники також дорікнули Колі в тому, що на відміну від нього, Тіна Кароль їздить до військових починаючи з 2014 року.

Хочу звернутися до Колі. А нічого, що Тіна ще з 2014 року їздить на передову. І зараз багато була там. Багато їздить у госпіталь. Колю, ти що осліп?

Коли Тіна їздила до наших воїнів, то це АТО ще було. Тоді Коля і не думав туди їздити, як і багато інших артистів…

Тіна Кароль неодноразово була на фронті! У неї завжди чітка громадська позиція!

Це Коля напевно хайпиться чи що?

Серга ніяк не нахайпиться, то з Лободою, то вже до Тіни поліз.

Тіна неодноразово їздила до наших воїнів ще з 2014 року, а ще була солісткою в ансамблі ЗСУ, і їздила з ними в Косово, Ірак… Завжди допомагає нашим захисникам і захисницям.

Коля взагалі всіх критикує. У Колі проблеми з хайпом, – пишуть захисники виконавиці.

Нагадаємо, раніше Коля Сєрга заявив, що Тіна Кароль відмовлялася приїхати на фронт. Він сказав, що співачка завжди обіцяла, але за день змінювала своє рішення. Тоді артист зробив висновок, що їй просто страшно.