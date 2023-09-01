2 сентября в торгово-развлекательном центре Gulliver состоится настоящий праздник под лозунгом В школу снова.

В программе — звездный концерт, мастер-классы, а ярким завершением дня станет фан-встреча с группой, покорившей сердца людей по всему миру — Kalush Orchestra. Вход свободный.

Подробная программа и расписание:

с 13:00 до 15:00 — звездный концерт в центральном атриуме с участием: dj Polinka, Dside Band, Амадора Лопеса, Насти Балог, Positiff и Lida Lee.

— звездный концерт в центральном атриуме с участием: dj Polinka, Dside Band, Амадора Лопеса, Насти Балог, Positiff и Lida Lee. с 15:00 — розыгрыши подарков от партнеров: UAmade, Akvarel, Samsonite, Sisters Aroma, Brocard, Curaprox.

— розыгрыши подарков от партнеров: UAmade, Akvarel, Samsonite, Sisters Aroma, Brocard, Curaprox. с 13:00 до 17:00 — детские мастер-классы, аниматоры, аквагрим, аэрохоккей и маршмелоу-челлендж на 4-м этаже ТРЦ. Все мастер-классы и активности бесплатные и не требуют предварительной регистрации.

Lida Lee, Positiff и Kalush Orchestra: ТРЦ Gulliver приглашает на праздник В школу снова / 5 изображений

Хедлайнерами дня станут победители Евровидения 2022 — группа Kalush Orchestra. У гостей будет уникальная возможность лично пообщаться со звездами, получить автограф и сделать совместное фото. Фан-встреча запланирована с 16:00 до 17:30.

В рамках мероприятия каждый посетитель сможет присоединиться к благотворительной инициативе ТРЦ Gulliver и фонда savED — и поддержать сбор средств на обустройство временной школы в селе Красная Долина Николаевской области. Приобщиться к сбору онлайн можно здесь.