Леопардові нігті виглядають цікаво та незвично. Такий дизайн зачаровує, а завдяки унікальній здатності гармонійно поєднуватись з багатьма техніками, користується великою популярністю у відвідувачів салонів краси.
Але багато дівчат не роблять такий дизайн, тому що вважають його занадто зухвалим. Але манікюр леопард 2023 можна зробити мінімалістичним та актуальним. Леопардовий манікюр 2023: модні ідеї та відтінки – читайте у матеріалі.
Ідеї та тренди леопардового манікюру 2023:
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- градієнтний дизайн;
- матовий манікюр;
- з додаванням смужок та блискучою стрічкою;
- стемпінг;
- з абстракцією;
- френч;
- неон;
- різнокольоровий манікюр із леопардовим принтом.
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Такий манікюр цікаво виглядає на різних формах нігтів: як на квадратних, так і на овальних або мигдальних. Також можна робити будь-яку зручну для вас довжину.
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Леопардовий манікюр зі смужками 2023
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Смужки у новому сезоні використовують дуже часто. Є кілька варіацій, як можна їх реалізувати: наприклад, намалювати їх пензлем або зробити смужки у вигляді леопардового принта.
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Такий манікюр виглядає стильно та стримано, добре підійде як для роботи, так і для навчання.
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Комбінований манікюр з леопардовим принтом 2023
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Комбінований дизайн нігтів теж не втрачає актуальності цього року. Майстри поєднують дуже різнопланові стилі малюнків і навіть технік, які добре виглядають разом. До леопардового принту можна додати пастельні візерунки та гілочки, які виглядають дуже оригінально та свіжо.
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Леопардовий манікюр 2023 з градієнтом
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Манікюр буде вишуканим та незвичайним, якщо до дизайну леопардових нігтів додати градієнт. Він стане чудовою підкладкою, на якій майстри виконують розкішні хижі візерунки. Навесні можна вибрати шоколадний колір із леопардовим принтом, а на літо ідеально підійде яскравий неоновий дизайн. Дуже красиво такий варіант градієнта та леопардового принту виглядатиме у матовому виконанні.
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Леопардовий манікюр з абстракцією 2023
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Леопардовий манікюр можна розбавити мазками, градієнтом, точками та бризками фарби, смужками та гелем павутинка. Таким чином вийде унікальний абстрактний дизайн із леопардовим принтом.
Леопардовий візерунок на матовому покритті 2023
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Оксамитовий манікюр не втрачає своїх позицій цього року. Він виглядає мило, свіжо та ніжно. Матовий ефект посилює красу світлого покриття, а глибокі та насичені відтінки роблять його більш затишними та приємними. Саме тому, якщо ви хочете прикрасити такий манікюр, додайте на нігті леопардові візерунки. Їх можна зробити як на кількох, так і на всіх пальцях.
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