Леопардовые ногти выглядят интересно и необычно. Такой дизайн завораживает, а благодаря уникальной способности гармонично сочетаться со многими техниками, пользуется большой популярностью у посетителей салонов красоты.

Но многие девушки не делают такой дизайн, так как считают его слишком вызывающим. Но маникюр леопард 2023 можно сделать минималистичным и актуальным. Леопардовый маникюр 2023: модные идеи и оттенки – читайте в материале.

Идеи и тренды леопардового маникюра 2023:

градиентный дизайн;

матовый маникюр;

с добавлением полосок и блестящей лентой;

стемпинг;

с абстракцией;

френч;

неон;

разноцветный маникюр с леопардовым принтом.

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Такой маникюр интересно смотрится на разных формах ногтей: как на квадратных, так и на овальных или миндальных. Также можно делать любую удобную для вас длину.

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Леопардовый маникюр с полосками 2023

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Полоски в новом сезоне используют очень часто. Есть несколько вариаций, как можно реализовать полоски: например, нарисовать их кистью или же сделать полоски в виде леопардового принта.

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Такой маникюр смотрится стильно и сдержанно, хорошо подойдет как для работы, так и учебы.

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Комбинированный маникюр с леопардовым принтом 2023

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Комбинированный дизайн ногтей тоже не теряет актуальности в этом году. Мастера сочетают очень разноплановые стили рисунков и даже техник, которые хорошо смотрятся вместе. К леопардовому принту можно добавить пастельные узоры и веточки, которые смотрятся очень оригинально и свежо.

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Леопардовый маникюр 2023 с градиентом

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Маникюр будет изысканным и необычным, если к дизайну леопардовых ногтей добавить градиент. Он станет отличной подложкой, на которой мастера выполняют шикарные хищные узоры. Весной можно выбрать шоколадный цвет с леопардовым принтом, а на лето идеально подойдет яркий неоновый дизайн. Очень красиво такой вариант градиента и леопардового принта будет смотреться в матовом исполнении.

Леопардовый маникюр с абстракцией 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений •Natalia_nails• (@natalia_nails_kl_)

Леопардовый маникюр можно разбавить мазками, градиентом, точками и брызгами краски, полосками и гелем паутинка. Таким образом получится уникальный абстрактный дизайн с леопардовым принтом.

Леопардовый узор на матовом покрытии 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Валерия Фомина (@valeriiafomina327)

Бархатный маникюр не теряет своих позиций в этом году. Он выглядит мило, свежо и нежно. Матовый эффект усиливает красоту светлого покрытия, а глубокие и насыщенные оттенки делает более уютными и приятными. Именно поэтому если вы хотите скрасить такой маникюр, добавьте на ногти леопардовые узоры. Их можно сделать как на нескольких, так и на всех пальцах.