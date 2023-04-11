Леопардовые ногти выглядят интересно и необычно. Такой дизайн завораживает, а благодаря уникальной способности гармонично сочетаться со многими техниками, пользуется большой популярностью у посетителей салонов красоты.
Но многие девушки не делают такой дизайн, так как считают его слишком вызывающим. Но маникюр леопард 2023 можно сделать минималистичным и актуальным. Леопардовый маникюр 2023: модные идеи и оттенки – читайте в материале.
Идеи и тренды леопардового маникюра 2023:
Переглянути цей допис в Instagram
- градиентный дизайн;
- матовый маникюр;
- с добавлением полосок и блестящей лентой;
- стемпинг;
- с абстракцией;
- френч;
- неон;
- разноцветный маникюр с леопардовым принтом.
Переглянути цей допис в Instagram
Такой маникюр интересно смотрится на разных формах ногтей: как на квадратных, так и на овальных или миндальных. Также можно делать любую удобную для вас длину.
Переглянути цей допис в Instagram
Леопардовый маникюр с полосками 2023
Переглянути цей допис в Instagram
Полоски в новом сезоне используют очень часто. Есть несколько вариаций, как можно реализовать полоски: например, нарисовать их кистью или же сделать полоски в виде леопардового принта.
Переглянути цей допис в Instagram
Такой маникюр смотрится стильно и сдержанно, хорошо подойдет как для работы, так и учебы.
Переглянути цей допис в Instagram
Комбинированный маникюр с леопардовым принтом 2023
Переглянути цей допис в Instagram
Комбинированный дизайн ногтей тоже не теряет актуальности в этом году. Мастера сочетают очень разноплановые стили рисунков и даже техник, которые хорошо смотрятся вместе. К леопардовому принту можно добавить пастельные узоры и веточки, которые смотрятся очень оригинально и свежо.
Переглянути цей допис в Instagram
Леопардовый маникюр 2023 с градиентом
Переглянути цей допис в Instagram
Маникюр будет изысканным и необычным, если к дизайну леопардовых ногтей добавить градиент. Он станет отличной подложкой, на которой мастера выполняют шикарные хищные узоры. Весной можно выбрать шоколадный цвет с леопардовым принтом, а на лето идеально подойдет яркий неоновый дизайн. Очень красиво такой вариант градиента и леопардового принта будет смотреться в матовом исполнении.
Переглянути цей допис в Instagram
Леопардовый маникюр с абстракцией 2023
Переглянути цей допис в Instagram
Леопардовый маникюр можно разбавить мазками, градиентом, точками и брызгами краски, полосками и гелем паутинка. Таким образом получится уникальный абстрактный дизайн с леопардовым принтом.
Леопардовый узор на матовом покрытии 2023
Переглянути цей допис в Instagram
Бархатный маникюр не теряет своих позиций в этом году. Он выглядит мило, свежо и нежно. Матовый эффект усиливает красоту светлого покрытия, а глубокие и насыщенные оттенки делает более уютными и приятными. Именно поэтому если вы хотите скрасить такой маникюр, добавьте на ногти леопардовые узоры. Их можно сделать как на нескольких, так и на всех пальцах.
Переглянути цей допис в Instagram