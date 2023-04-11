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Мода

Леопардовый маникюр 2023: идеи эффектного дизайна и интересные оттенки

11 апреля 2023, 16:26
Анна Голишевская Редактор сайта
Манікюр
Источник: Unsplash

Леопардовые ногти выглядят интересно и необычно. Такой дизайн завораживает, а благодаря уникальной способности гармонично сочетаться со многими техниками, пользуется большой популярностью у посетителей салонов красоты.

Но многие девушки не делают такой дизайн, так как считают его слишком вызывающим. Но маникюр леопард 2023 можно сделать минималистичным и актуальным. Леопардовый маникюр 2023: модные идеи и оттенки – читайте в материале.

Идеи и тренды леопардового маникюра 2023:

  • градиентный дизайн;
  • матовый маникюр;
  • с добавлением полосок и блестящей лентой;
  • стемпинг;
  • с абстракцией;
  • френч;
  • неон;
  • разноцветный маникюр с леопардовым принтом.

 

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Допис, поширений nails design ???????? (@aesteticlub_)

Такой маникюр интересно смотрится на разных формах ногтей: как на квадратных, так и на овальных или миндальных. Также можно делать любую удобную для вас длину.

Леопардовый маникюр с полосками 2023

 

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Допис, поширений Мария Кобилякова (@maria_kobilyakova)

Полоски в новом сезоне используют очень часто. Есть несколько вариаций, как можно реализовать полоски: например, нарисовать их кистью или же сделать полоски в виде леопардового принта.

 

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Допис, поширений МАНИКЮР НОГТИ (@m_a_n_i_c_u_r_e)

Такой маникюр смотрится стильно и сдержанно, хорошо подойдет как для работы, так и учебы.

Комбинированный маникюр с леопардовым принтом 2023

 

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Допис, поширений Алёна (@nail.art777)

Комбинированный дизайн ногтей тоже не теряет актуальности в этом году. Мастера сочетают очень разноплановые стили рисунков и даже техник, которые хорошо смотрятся вместе. К леопардовому принту можно добавить пастельные узоры и веточки, которые смотрятся очень оригинально и свежо.

 

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Допис, поширений Олена Солецька (@soletskaya_nails)

Леопардовый маникюр 2023 с градиентом

Маникюр будет изысканным и необычным, если к дизайну леопардовых ногтей добавить градиент. Он станет отличной подложкой, на которой мастера выполняют шикарные хищные узоры. Весной можно выбрать шоколадный цвет с леопардовым принтом, а на лето идеально подойдет яркий неоновый дизайн. Очень красиво такой вариант градиента и леопардового принта будет смотреться в матовом исполнении.

 

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Допис, поширений ???? ✨ ???? ✨???? (@colorthirsty)

Леопардовый маникюр с абстракцией 2023

 

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Допис, поширений •Natalia_nails• (@natalia_nails_kl_)

Леопардовый маникюр можно разбавить мазками, градиентом, точками и брызгами краски, полосками и гелем паутинка. Таким образом получится уникальный абстрактный дизайн с леопардовым принтом.

Леопардовый узор на матовом покрытии 2023

 

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Допис, поширений Валерия Фомина (@valeriiafomina327)

Бархатный маникюр не теряет своих позиций в этом году. Он выглядит мило, свежо и нежно. Матовый эффект усиливает красоту светлого покрытия, а глубокие и насыщенные оттенки делает более уютными и приятными. Именно поэтому если вы хотите скрасить такой маникюр, добавьте на ногти леопардовые узоры. Их можно сделать как на нескольких, так и на всех пальцах.

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