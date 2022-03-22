Лейбл Ивана Дорна закрыл музыкальный каталог для России и Беларуси

Звукозаписывающая компания Ивана Дорна Masterskaya закрыла свой музыкальный каталог для слушателей из России и Белоруссии.



Об этом сообщили на Facebook аккаунте Masterskaya.

— Мы в Masterskaya закрываем наш музыкальный каталог для России и Беларуси, — говорится в заявлении.

В комментариях под публикацией пользователи сети пишут, что это стоило сделать еще в первые дни российско-украинской войны. В Masterskaya ответили, что сразу заявили о своей позиции, а также отметили, что есть определенные процедуры, которые требуют времени на технические задачи.

— Мы с первого дня заявили свою позицию. Есть определенные процедуры, которые требуют времени на технические задачи. Сейчас, мы просто уведомили об этом.

Ранее лейбл Дорна прекратил сотрудничество с музыкантами из России. Также его альбомы пропали из сервисов Spotify и Яндекс.Музыка.



Также мы писали, что Иван Дорн написал стих о войне в Украине. В Instagram он обнародовал видео, на котором зачитывает стих своего авторства.