Легендарний американський метал-гурт Metallica зібрав для допомоги Україні $1 млн. У цю суму увійшов внесок самих музикантів – вони віддали зароблені $500 тис.
Про це повідомляється в Instagram гурту.
– Ось так! Ми раді повідомити, що завдяки #MetallicaFamily наш благодійний фонд All Within My Hands досяг своєї мети в $1 млн! – заявили музиканти.
Відомо, що збір коштів музиканти оголосили ще на початку квітня – гроші вдалося зібрати з різних аукціонів, продажу фірмових речей фанатам та лотерей.
Гроші підуть благодійному фонду World Central Kitchen. Це проєкт, який займається наданням харчування людям, що постраждали від стихійного лиха. Наразі вони активно допомагають і Україні на тлі широкомасштабного вторгнення Росії.
Генеральний директор World Central Kitchen Нейт Мук вже відреагував на цю чудову новину та подякував музикантам за їхній внесок у спільну справу.
– Минуло трохи більше трьох місяців з того часу, як World Central Kitchen вперше почала підтримувати людей, переміщених усередині та за межами України, роздаючи обіди та продуктові набори сім’ям по всьому регіону. Ми вдячні Metallica за підтримку і ми ще маємо багато чого зробити – заявив Нейт Мук.