Легендарний американський метал-гурт Metallica зібрав для допомоги Україні $1 млн. У цю суму увійшов внесок самих музикантів – вони віддали зароблені $500 тис.

Про це повідомляється в Instagram гурту.

– Ось так! Ми раді повідомити, що завдяки #MetallicaFamily наш благодійний фонд All Within My Hands досяг своєї мети в $1 млн! – заявили музиканти.

Відомо, що збір коштів музиканти оголосили ще на початку квітня – гроші вдалося зібрати з різних аукціонів, продажу фірмових речей фанатам та лотерей.

Зараз дивляться

Гроші підуть благодійному фонду World Central Kitchen. Це проєкт, який займається наданням харчування людям, що постраждали від стихійного лиха. Наразі вони активно допомагають і Україні на тлі широкомасштабного вторгнення Росії.

Генеральний директор World Central Kitchen Нейт Мук вже відреагував на цю чудову новину та подякував музикантам за їхній внесок у спільну справу.