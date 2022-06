Легендарний американський метал-гурт Metallica зібрав для допомоги Україні $1 млн. У цю суму увійшов внесок самих музикантів – вони віддали зароблені $500 тис.

Про це повідомляється в Instagram гурту.

– Ось так! Ми раді повідомити, що завдяки #MetallicaFamily наш благодійний фонд All Within My Hands досяг своєї мети в $1 млн! – заявили музиканти.