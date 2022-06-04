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Легендарная рок-группа Metallica собрала для Украины $1 млн

4 июня 2022, 11:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Metallica
Источник: Depositphotos

Легендарная американская метал-группа Metallica собрала для помощи Украине $1 млн. В эту суму вошел взнос самих музыкантов — они отдали заработанные $500 тыс.

Об этом сообщается в Instagram группы.

— Вот так! Мы рады сообщить, что благодаря #MetallicaFamily наш благотворительный фонд All Within My Hands достиг своей цели в $1 млн! – заявили музыканты.

Известно, что сбор средств музыканты объявили еще в начале апреля — деньги удалось собрать с различных аукционов, продажи фирменных вещей фанатам и лотерей.

Деньги пойдут благотворительному фонду World Central Kitchen. Это проект, который занимается предоставлением питания людям, пострадавшим от стихийного бедствия. Сейчас они активно помогают и Украине на фоне широкомасштабного вторжения России.

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Генеральный директор World Central Kitchen Нейт Мук уже отреагировал на эту замечательную новость и поблагодарил музыкантов за их вклад в общее дело.

— Прошло чуть более трех месяцев с тех пор, как World Central Kitchen впервые начала поддерживать людей, перемещенных внутри и за пределами Украины, раздавая обеды и продуктовые наборы семьям по всему региону. Мы благодарны Metallica за поддержку, и нам еще предстоит многое сделать, – заявил Нейт Мук.

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Теги
Metallica, Війна в Україні
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