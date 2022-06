Легендарная американская метал-группа Metallica собрала для помощи Украине $1 млн. В эту суму вошел взнос самих музыкантов — они отдали заработанные $500 тыс.

Об этом сообщается в Instagram группы.

— Вот так! Мы рады сообщить, что благодаря #MetallicaFamily наш благотворительный фонд All Within My Hands достиг своей цели в $1 млн! – заявили музыканты.