Легендарная американская метал-группа Metallica собрала для помощи Украине $1 млн. В эту суму вошел взнос самих музыкантов — они отдали заработанные $500 тыс.

Об этом сообщается в Instagram группы.

— Вот так! Мы рады сообщить, что благодаря #MetallicaFamily наш благотворительный фонд All Within My Hands достиг своей цели в $1 млн! – заявили музыканты.

Известно, что сбор средств музыканты объявили еще в начале апреля — деньги удалось собрать с различных аукционов, продажи фирменных вещей фанатам и лотерей.

Деньги пойдут благотворительному фонду World Central Kitchen. Это проект, который занимается предоставлением питания людям, пострадавшим от стихийного бедствия. Сейчас они активно помогают и Украине на фоне широкомасштабного вторжения России.

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Генеральный директор World Central Kitchen Нейт Мук уже отреагировал на эту замечательную новость и поблагодарил музыкантов за их вклад в общее дело.