Легендарная американская метал-группа Metallica собрала для помощи Украине $1 млн. В эту суму вошел взнос самих музыкантов — они отдали заработанные $500 тыс.
Об этом сообщается в Instagram группы.
— Вот так! Мы рады сообщить, что благодаря #MetallicaFamily наш благотворительный фонд All Within My Hands достиг своей цели в $1 млн! – заявили музыканты.
Деньги пойдут благотворительному фонду World Central Kitchen. Это проект, который занимается предоставлением питания людям, пострадавшим от стихийного бедствия. Сейчас они активно помогают и Украине на фоне широкомасштабного вторжения России.
Генеральный директор World Central Kitchen Нейт Мук уже отреагировал на эту замечательную новость и поблагодарил музыкантов за их вклад в общее дело.
— Прошло чуть более трех месяцев с тех пор, как World Central Kitchen впервые начала поддерживать людей, перемещенных внутри и за пределами Украины, раздавая обеды и продуктовые наборы семьям по всему региону. Мы благодарны Metallica за поддержку, и нам еще предстоит многое сделать, – заявил Нейт Мук.