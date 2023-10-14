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Музика

Легенда повернулася: Агнета Фельтског із Abba випустила сучасну версію альбому А

14 Жовтня 2023, 10:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Агнета Фельтског
Джерело: Getty Images

Одна з учасниць легендарного гурту Abba Агнета Фельтског презентувала нову версію свого альбому А, яка отримала назву А+.

До нової роботи увійшло 11 пісень – 10 зі старого альбому, але в сучасному звучанні, і одна нова композиція під назвою Where Do We Go From Here?

До слова, разом з Агнетою над альбомом А+ працював Йорген Елофссон, саме він поділився з нею матеріалом для першої версії платівки. Цього разу Агнета сама попросила його про допомогу, сказавши, що хоче переробити треки під стиль XXI століття.

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Оригінальна версія альбому була випущена в 2013 році.

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Джерело
The Guardian
Теги
ABBA
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