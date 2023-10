Одна з учасниць легендарного гурту Abba Агнета Фельтског презентувала нову версію свого альбому А, яка отримала назву А+.

До нової роботи увійшло 11 пісень – 10 зі старого альбому, але в сучасному звучанні, і одна нова композиція під назвою Where Do We Go From Here?

До слова, разом з Агнетою над альбомом А+ працював Йорген Елофссон, саме він поділився з нею матеріалом для першої версії платівки. Цього разу Агнета сама попросила його про допомогу, сказавши, що хоче переробити треки під стиль XXI століття.

Оригінальна версія альбому була випущена в 2013 році.