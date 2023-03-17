Музикант Боно з гурту U2 зізнався, що в юності дуже любив слухати гурт ABBA. Артист приховував це, оскільки його однолітки слухали панк.

Так, у дитинстві музикант любив шведську попмузику, й завжди був вдячний творчості ABBA. До списку улюбленців музиканта можна додати й Bee Gees. Щоправда, щоб здаватися мачо, цю пристрасть доводилося приховувати від суспільства.

– Але є трохи в мені від мачо: я не хотів зізнаватися в любові до ABBA. Та ось що я вам скажу – їхні пісні просто найкращі. У мистецтві не можна бути емпіриком у всьому, – заявив Боно.

Артист додав, що музика шведського гурту була національним гімном молодих матерів.

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Гітарист U2 Едж також розповів, як вони ставилися до попмузики.

– Ми – великі шанувальники цих скандинавських музикантів, цінуємо їхню творчість, яка зростала роками. Ми шанувальники Bee Gees, чого люди й уявити собі не могли, – заявив артист.

Щодо Боно, то він навіть зміг здійснити свою мрію – запросити на сцену композитора й автора пісень AВВА Бенні Андерсона під час концерту U2 у Стокгольмі 1992 року. Музикант пожартував, що тоді вони вбили пісню Dancing Queen кавером у своєму стилі.

В ірландського артиста є багато цікавих історій із життя. Приміром, Боно заснув у Білому домі під час зустрічі з Бараком Обамою. Усе через алергію на саліцилову кислоту, яка містилася у вині, що подали на заході. Музикант випив кілька келихів, а потім прокинувся вже у спальні Лінкольна.