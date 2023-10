Одна из участниц легендарной группы Abba Агнета Фельтског презентовала новую версию своего альбома А, которая получила название А+.

В новую работу вошло 11 песен — 10 из старого альбома, но в современном звучании, и одна новая композиция под названием Where Do We Go From Here?

К слову, вместе с Агнетой над альбомом А+ работал Йорген Элофссон, именно он поделился с ней материалом для первой версии пластинки. В этот раз Агнета сама попросила его о помощи, сказав, что хочет переработать треки под стиль XXI века.

Оригинальная версия альбома была выпущена в 2013 году.