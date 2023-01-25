Співачка Маша Кондратенко, також відома як виконавиця хіта Ванька-встанька, презентувала нову пісню Не ходи. Разом із композицією артистка представила й кліп.

У цьому треку Маша ділиться особистою історією, вперше розповідаючи про гіркий досвід токсичних стосунків із колишнім хлопцем, який ледь не довів закохану співачку до клінічної депресії. Два роки артистка наважувалась на те, щоб зробити це.

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– Тоді мені здавалося, що життя не має жодного сенсу. Я не могла їсти, не могла спати. Я не відчувала себе у реальному світі. Не розуміла де я і хто я, – зізнається Маша.

Каже, саме повномасштабна війна змусила переоцінити цінності та остаточно позбутися токсичних уподобань. Наразі вона вдячна долі за той болісний урок, який допоміг їй швидко подорослішати і навчив розбиратися в чоловіках.

Зараз хоче застерегти молодих українок не повторювати її помилок, а цінувати себе.

– Коли я вийшла з депресії, вивела для себе кілька правил, які ніколи не порушуватиму у стосунках, оскільки вдруге таке переживати не хочеться. Серед них – табу на стрімкі романи, холодне ставлення до показових залицянь, повага до себе та довіра власній інтуїції, – наголосила Маша.

Крім того, кліп на пісню Не ходи сповнений символізму. Кондратенко переконана, що танець має терапевтичну функцію та краще звільняє від емоцій, тому зробила особливий акцент на хореографію в ролику. Співачка зізнається, що в день зйомки пережила трансформацію та вийшла з павільйону зовсім іншою людиною.