Певица Маша Кондратенко, также известная как исполнительница хита Ванька-встанька, презентовала новую песню Не ходи. Вместе с композицией артистка представила и клип.

В этом треке Маша делиться личной историей, впервые рассказывая о горьком опыте токсических отношений с бывшим парнем, едва не доведшим влюбленную певицу до клинической депрессии. Два года артистка решалась на то, чтобы сделать это.

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— Тогда мне казалось, что жизнь не имеет никакого смысла. Я не могла есть, не могла спать. Я не чувствовала себя в реальном мире. Не понимала где я и кто я, — признается Маша.

Говорит, именно полномасштабная война заставила переоценить ценности и окончательно избавиться от токсичных привязанностей. Сейчас она благодарна судьбе за тот болезненный урок, который помог ей быстро повзрослеть и научил разбираться в мужчинах.

Сейчас хочет предостеречь молодых украинок не повторять ее ошибок, а ценить себя.

— Когда я вышла из депрессии, вывела для себя несколько правил, которые никогда не буду нарушать в отношениях, поскольку вторично такое переживать не хочется. Среди них — табу на стремительные романы, холодное отношение к показательным ухаживаниям, уважение к себе и доверие собственной интуиции, — подчеркнула Маша.

Кроме того, клип на песню Не ходи полон символизма. Кондратенко убеждена, что танец имеет терапевтическую функцию и лучше освобождает от эмоций, поэтому сделала особый акцент на хореографию в ролике. Певица признается, что в день съемки пережила трансформацию и вышла из павильона совсем другим человеком.