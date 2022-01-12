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Леді Гага, Вілл Сміт і Майкл Дуглас: список номінантів SAG Awards 2022

12 Січня 2022, 19:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Леді Гага, Вілл Сміт і Майкл Дуглас: список номінантів SAG Awards 2022
Джерело: Depositphotos

Стали відомі номінанти SAG Awards 2022 – Гільдії кіноакторів. Переможців назвуть 28 лютого в прямому ефірі.

Акторський склад у фільмі:

  • Белфаст
  • CODA: У ритмі серця
  • Дім Ґуччі
  • Король Річард
  • Не дивіться вгору

Акторський склад у драматичному серіалі:

  • Гра в кальмара
  • Спадкоємці
  • Оповідання служниці
  • Ранкове шоу
  • Шершні

Жіноча роль у фільмі:

  • Джессіка Честейн, Очі Теммі Фей
  • Леді Гага, Дім Ґуччі
  • Ніколь Кідман, Бути Рікардо
  • Дженніфер Гадсон, Респект
  • Олівія Колман, Незнайома дочка

Жіноча роль у драматичному серіалі:

  • Чон Хо Ен, Гра в кальмара
  • Дженніфер Еністон, Ранкове шоу
  • Елізабет Мосс, Оповідання служниці
  • Сара Снук, Спадкоємці
  • Різ Візерспун, Ранкове шоу

Жіноча роль у комедійному серіалі:

  • Ель Фаннінг, Велика
  • Сандра О, Кафедра
  • Джин Смарт, Хитрощі
  • Джуно Темпл, Тед Лассо
  • Ханна Уоддінгем, Тед Лассо

Чоловіча роль у фільмі:

  • Хав’єр Бардем, Бути Рікардо
  • Дензел Вашингтон, Трагедія Макбета
  • Ендрю Гарфілд, Тік-тік… БУМ!
  • Бенедикт Камбербетч, Влада пса
  • Вілл Сміт, Король Річард

Чоловіча роль драматичному серіалі:

  • Джеремі Стронг, Спадкоємці
  • Лі Чжон Дже, Гра в кальмара
  • Кіран Калкін, Спадкоємці
  • Брайан Кокс, Спадкоємці
  • Біллі Крудап, Ранкове шоу

Чоловіча роль у комедійному серіалі:

  • Майкл Дуглас, Метод Комінські
  • Бретт Голдштейн, Тед Лассо
  • Стів Мартін, Вбивства в одній будівлі
  • Мартін Шорт, Вбивства в одній будівлі
  • Джейсон Судейкіс, Тед Лассо

Жіноча роль другого плану:

  • Катріна Балф, Белфаст
  • Кейт Бланшетт, Алея кошмарів
  • Кірстен Данст, Влада пса
  • Аріана ДеБос, Вестсайдська історія
  • Рут Негга, Ідентичність

Чоловіча роль другого плану:

  • Бен Аффлек, Ніжний бар
  • Трой Коцур, CODA: У ритмі серця
  • Бредлі Купер, Лакрична піца
  • Джаред Літо, Дім Ґуччі
  • Коді Сміт-Макфі, Влада пса

Усього названо номінантів у 15 категоріях.

Премія Гільдії кіноакторів присуджується з 1995 року за кінофільми та телевізійні серіали. Вона вважається однією з найпрестижніших у світі кіноіндустрії.

Варто зазначити, що лідерами за кількістю нагород є Джулія Луї-Дрейфус – дев’ять нагород і Алек Болдвін – вісім нагород.

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Джерело
CNN
Теги
Кінопремія
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