Стали відомі номінанти SAG Awards 2022 – Гільдії кіноакторів. Переможців назвуть 28 лютого в прямому ефірі.
Акторський склад у фільмі:
- Белфаст
- CODA: У ритмі серця
- Дім Ґуччі
- Король Річард
- Не дивіться вгору
Акторський склад у драматичному серіалі:
- Гра в кальмара
- Спадкоємці
- Оповідання служниці
- Ранкове шоу
- Шершні
Жіноча роль у фільмі:
- Джессіка Честейн, Очі Теммі Фей
- Леді Гага, Дім Ґуччі
- Ніколь Кідман, Бути Рікардо
- Дженніфер Гадсон, Респект
- Олівія Колман, Незнайома дочка
Жіноча роль у драматичному серіалі:
- Чон Хо Ен, Гра в кальмара
- Дженніфер Еністон, Ранкове шоу
- Елізабет Мосс, Оповідання служниці
- Сара Снук, Спадкоємці
- Різ Візерспун, Ранкове шоу
Жіноча роль у комедійному серіалі:
- Ель Фаннінг, Велика
- Сандра О, Кафедра
- Джин Смарт, Хитрощі
- Джуно Темпл, Тед Лассо
- Ханна Уоддінгем, Тед Лассо
Чоловіча роль у фільмі:
- Хав’єр Бардем, Бути Рікардо
- Дензел Вашингтон, Трагедія Макбета
- Ендрю Гарфілд, Тік-тік… БУМ!
- Бенедикт Камбербетч, Влада пса
- Вілл Сміт, Король Річард
Чоловіча роль драматичному серіалі:
- Джеремі Стронг, Спадкоємці
- Лі Чжон Дже, Гра в кальмара
- Кіран Калкін, Спадкоємці
- Брайан Кокс, Спадкоємці
- Біллі Крудап, Ранкове шоу
Чоловіча роль у комедійному серіалі:
- Майкл Дуглас, Метод Комінські
- Бретт Голдштейн, Тед Лассо
- Стів Мартін, Вбивства в одній будівлі
- Мартін Шорт, Вбивства в одній будівлі
- Джейсон Судейкіс, Тед Лассо
Жіноча роль другого плану:
- Катріна Балф, Белфаст
- Кейт Бланшетт, Алея кошмарів
- Кірстен Данст, Влада пса
- Аріана ДеБос, Вестсайдська історія
- Рут Негга, Ідентичність
Чоловіча роль другого плану:
- Бен Аффлек, Ніжний бар
- Трой Коцур, CODA: У ритмі серця
- Бредлі Купер, Лакрична піца
- Джаред Літо, Дім Ґуччі
- Коді Сміт-Макфі, Влада пса
Усього названо номінантів у 15 категоріях.
Премія Гільдії кіноакторів присуджується з 1995 року за кінофільми та телевізійні серіали. Вона вважається однією з найпрестижніших у світі кіноіндустрії.
Варто зазначити, що лідерами за кількістю нагород є Джулія Луї-Дрейфус – дев’ять нагород і Алек Болдвін – вісім нагород.