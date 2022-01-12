Стали відомі номінанти SAG Awards 2022 – Гільдії кіноакторів. Переможців назвуть 28 лютого в прямому ефірі.

Акторський склад у фільмі:

Белфаст

CODA: У ритмі серця

Дім Ґуччі

Король Річард

Не дивіться вгору

Акторський склад у драматичному серіалі:

Гра в кальмара

Спадкоємці

Оповідання служниці

Ранкове шоу

Шершні

Жіноча роль у фільмі:

Джессіка Честейн, Очі Теммі Фей

Леді Гага, Дім Ґуччі

Ніколь Кідман, Бути Рікардо

Дженніфер Гадсон, Респект

Олівія Колман, Незнайома дочка

Жіноча роль у драматичному серіалі:

Чон Хо Ен, Гра в кальмара

Дженніфер Еністон, Ранкове шоу

Елізабет Мосс, Оповідання служниці

Сара Снук, Спадкоємці

Різ Візерспун, Ранкове шоу

Жіноча роль у комедійному серіалі:

Ель Фаннінг, Велика

Сандра О, Кафедра

Джин Смарт, Хитрощі

Джуно Темпл, Тед Лассо

Ханна Уоддінгем, Тед Лассо

Чоловіча роль у фільмі:

Хав’єр Бардем, Бути Рікардо

Дензел Вашингтон, Трагедія Макбета

Ендрю Гарфілд, Тік-тік… БУМ!

Бенедикт Камбербетч, Влада пса

Вілл Сміт, Король Річард

Чоловіча роль драматичному серіалі:

Джеремі Стронг, Спадкоємці

Лі Чжон Дже, Гра в кальмара

Кіран Калкін, Спадкоємці

Брайан Кокс, Спадкоємці

Біллі Крудап, Ранкове шоу

Чоловіча роль у комедійному серіалі:

Майкл Дуглас, Метод Комінські

Бретт Голдштейн, Тед Лассо

Стів Мартін, Вбивства в одній будівлі

Мартін Шорт, Вбивства в одній будівлі

Джейсон Судейкіс, Тед Лассо

Жіноча роль другого плану:

Катріна Балф, Белфаст

Кейт Бланшетт, Алея кошмарів

Кірстен Данст, Влада пса

Аріана ДеБос, Вестсайдська історія

Рут Негга, Ідентичність

Чоловіча роль другого плану:

Бен Аффлек, Ніжний бар

Трой Коцур, CODA: У ритмі серця

Бредлі Купер, Лакрична піца

Джаред Літо, Дім Ґуччі

Коді Сміт-Макфі, Влада пса

Усього названо номінантів у 15 категоріях.

Премія Гільдії кіноакторів присуджується з 1995 року за кінофільми та телевізійні серіали. Вона вважається однією з найпрестижніших у світі кіноіндустрії.

Варто зазначити, що лідерами за кількістю нагород є Джулія Луї-Дрейфус – дев’ять нагород і Алек Болдвін – вісім нагород.