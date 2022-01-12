Стали известны номинанты SAG Awards 2022 — Гильдии киноактеров. Победителей назовут 28 февраля в прямом эфире.

Актерский состав в фильме:

Белфаст

CODA: Ребенок глухих родителей

Дом Гуччи

Король Ричард

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Актерский состав в драматическом сериале:

Игра в кальмара

Наследники

Рассказы служанки

Утреннее шоу

Шершни

Женская роль в фильме:

Джессика Честейн, Глаза Тэмми Фэй

Леди Гага, Дом Гуччи

Николь Кидман, Быть Рикардо

Дженнифер Хадсон, Респект

Оливия Колман, Незнакомая дочь

Женская роль в драматическом сериале:

Чон Хо Ен, Игра в кальмара

Дженнифер Энистон, Утреннее шоу

Элизабет Мосс, Рассказ служанки

Сара Снук, Наследники

Риз Уизерспун, Утреннее шоу

Женская роль в комедийном сериале:

Эль Фаннинг, Великая

Сандра О, Кафедра

Джин Смарт, Хитрости

Джуно Темпл, Тед Лассо

Ханна Уоддингэм, Тед Лассо

Мужская роль в фильме:

Хавьер Бардем, Быть Рикардо

Дензел Вашингтон, Трагедия Макбета

Эндрю Гарфилд, Тик-тик… БУМ!

Бенедикт Камбербэтч, Власть пса

Уилл Смит, Король Ричард

Мужская роль в драматическом сериале:

Джереми Стронг, Наследники

Ли Чжон Джэ, Игра в кальмара

Киран Калкин, Наследники

Брайан Кокс, Наследники

Билли Крудап, Утреннее шоу

Мужская роль в комедийном сериале:

Майкл Дуглас, Метод Комински

Бретт Голдштейн, Тед Лассо

Стив Мартин, Убийства в одном здании

Мартин Шорт, Убийства в одном здании

Джейсон Судейкис, Тед Лассо

Женская роль второго плана:

Катрина Балф, Белфаст

Кейт Бланшетт, Аллея кошмаров

Кирстен Данст, Власть пса

Ариана ДеБос, Вестсайдская история

Рут Негга, Идентичность

Мужская роль второго плана:

Бен Аффлек, Нежный бар

Трой Коцур, CODA: Ребенок глухих родителей

Брэдли Купер, Лакричная пицца

Джаред Лето, Дом Гуччи

Коди Смит-Макфи, Власть пса

Всего названо номинантов в 15 категориях.

Премия Гильдии киноактеров присуждается с 1995 года за кинофильмы и телевизионные сериалы. Она считается одной из самых престижных в мире киноиндустрии.

Стоит отметить, что лидерами по числу наград являются Джулия Луи-Дрейфус — девять наград и Алек Болдуин — восемь наград.