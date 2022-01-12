Стали известны номинанты SAG Awards 2022 — Гильдии киноактеров. Победителей назовут 28 февраля в прямом эфире.
Актерский состав в фильме:
- Белфаст
- CODA: Ребенок глухих родителей
- Дом Гуччи
- Король Ричард
- Не смотрите наверх
Актерский состав в драматическом сериале:
- Игра в кальмара
- Наследники
- Рассказы служанки
- Утреннее шоу
- Шершни
Женская роль в фильме:
- Джессика Честейн, Глаза Тэмми Фэй
- Леди Гага, Дом Гуччи
- Николь Кидман, Быть Рикардо
- Дженнифер Хадсон, Респект
- Оливия Колман, Незнакомая дочь
Женская роль в драматическом сериале:
- Чон Хо Ен, Игра в кальмара
- Дженнифер Энистон, Утреннее шоу
- Элизабет Мосс, Рассказ служанки
- Сара Снук, Наследники
- Риз Уизерспун, Утреннее шоу
Женская роль в комедийном сериале:
- Эль Фаннинг, Великая
- Сандра О, Кафедра
- Джин Смарт, Хитрости
- Джуно Темпл, Тед Лассо
- Ханна Уоддингэм, Тед Лассо
Мужская роль в фильме:
- Хавьер Бардем, Быть Рикардо
- Дензел Вашингтон, Трагедия Макбета
- Эндрю Гарфилд, Тик-тик… БУМ!
- Бенедикт Камбербэтч, Власть пса
- Уилл Смит, Король Ричард
Мужская роль в драматическом сериале:
- Джереми Стронг, Наследники
- Ли Чжон Джэ, Игра в кальмара
- Киран Калкин, Наследники
- Брайан Кокс, Наследники
- Билли Крудап, Утреннее шоу
Мужская роль в комедийном сериале:
- Майкл Дуглас, Метод Комински
- Бретт Голдштейн, Тед Лассо
- Стив Мартин, Убийства в одном здании
- Мартин Шорт, Убийства в одном здании
- Джейсон Судейкис, Тед Лассо
Женская роль второго плана:
- Катрина Балф, Белфаст
- Кейт Бланшетт, Аллея кошмаров
- Кирстен Данст, Власть пса
- Ариана ДеБос, Вестсайдская история
- Рут Негга, Идентичность
Мужская роль второго плана:
- Бен Аффлек, Нежный бар
- Трой Коцур, CODA: Ребенок глухих родителей
- Брэдли Купер, Лакричная пицца
- Джаред Лето, Дом Гуччи
- Коди Смит-Макфи, Власть пса
Всего названо номинантов в 15 категориях.
Премия Гильдии киноактеров присуждается с 1995 года за кинофильмы и телевизионные сериалы. Она считается одной из самых престижных в мире киноиндустрии.
Стоит отметить, что лидерами по числу наград являются Джулия Луи-Дрейфус — девять наград и Алек Болдуин — восемь наград.