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Леди Гага, Уилл Смит и Майкл Дуглас: список номинантов SAG Awards 2022

12 января 2022, 19:15
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Леди Гага, Уилл Смит и Майкл Дуглас: список номинантов SAG Awards 2022
Источник: Depositphotos

Стали известны номинанты SAG Awards 2022 — Гильдии киноактеров. Победителей назовут 28 февраля в прямом эфире.

Актерский состав в фильме:

  • Белфаст
  • CODA: Ребенок глухих родителей
  • Дом Гуччи
  • Король Ричард
  • Не смотрите наверх

Актерский состав в драматическом сериале:

  • Игра в кальмара
  • Наследники
  • Рассказы служанки
  • Утреннее шоу
  • Шершни

Женская роль в фильме:

  • Джессика Честейн, Глаза Тэмми Фэй
  • Леди Гага, Дом Гуччи
  • Николь Кидман, Быть Рикардо
  • Дженнифер Хадсон, Респект
  • Оливия Колман, Незнакомая дочь

Женская роль в драматическом сериале:

  • Чон Хо Ен, Игра в кальмара
  • Дженнифер Энистон, Утреннее шоу
  • Элизабет Мосс, Рассказ служанки
  • Сара Снук, Наследники
  • Риз Уизерспун, Утреннее шоу

Женская роль в комедийном сериале:

  • Эль Фаннинг, Великая
  • Сандра О, Кафедра
  • Джин Смарт, Хитрости
  • Джуно Темпл, Тед Лассо
  • Ханна Уоддингэм, Тед Лассо

Мужская роль в фильме:

  • Хавьер Бардем, Быть Рикардо
  • Дензел Вашингтон, Трагедия Макбета
  • Эндрю Гарфилд, Тик-тик… БУМ!
  • Бенедикт Камбербэтч, Власть пса
  • Уилл Смит, Король Ричард

Мужская роль в драматическом сериале:

  • Джереми Стронг, Наследники
  • Ли Чжон Джэ, Игра в кальмара
  • Киран Калкин, Наследники
  • Брайан Кокс, Наследники
  • Билли Крудап, Утреннее шоу

Мужская роль в комедийном сериале:

  • Майкл Дуглас, Метод Комински
  • Бретт Голдштейн, Тед Лассо
  • Стив Мартин, Убийства в одном здании
  • Мартин Шорт, Убийства в одном здании
  • Джейсон Судейкис, Тед Лассо

Женская роль второго плана:

  • Катрина Балф, Белфаст
  • Кейт Бланшетт, Аллея кошмаров
  • Кирстен Данст, Власть пса
  • Ариана ДеБос, Вестсайдская история
  • Рут Негга, Идентичность

Мужская роль второго плана:

  • Бен Аффлек, Нежный бар
  • Трой Коцур, CODA: Ребенок глухих родителей
  • Брэдли Купер, Лакричная пицца
  • Джаред Лето, Дом Гуччи
  • Коди Смит-Макфи, Власть пса

Всего названо номинантов в 15 категориях.

Премия Гильдии киноактеров присуждается с 1995 года за кинофильмы и телевизионные сериалы. Она считается одной из самых престижных в мире киноиндустрии.

Стоит отметить, что лидерами по числу наград являются Джулия Луи-Дрейфус — девять наград и Алек Болдуин — восемь наград.

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Источник
CNN
Теги
Кінопремія
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