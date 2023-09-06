Блогерка-мільйонник Тетяна Коряк (Корячка) виправдалася за свої висловлювання щодо українських військових і перемовин із країною-аргесором.

В Instagram Корячка оприлюднила відеозвернення, в якому розповіла, що насправді мала на увазі. Також вона заговорила про рідний Бахмут і те, що з ним зробили російські окупанти, ледь стримуючи сльози.

– Я – українка з Бахмута. Те, що росіяни зробили з моїм містом… Я не можу описати вам цей біль. Я втратила в цій війні дуже багато – дім, рідних і близьких мені. Я розумію біль людей, які втрачають у цій війні, які пишуть мені щодня з проханням про допомогу, і я за можливістю допомагаю чим можу, тому що люблю свою країну і людей в ній, – наголосила Тетяна.

Блогерка додала, що хоче, щоб в Україні настав мир і щоб вона процвітала, оскільки всі втомилися щось і когось втрачати.

Також Корячка сказала, що допомагала людям, дитячим будинкам і військовим ще до війни, а вже під час віддавала себе цьому повністю, витрачаючи не тільки гроші зі зборів, а й докладаючи свої.

– Ви можете сприймати мої слова як якийсь нервовий зрив, але я дійсно хочу, щоб у моїй країні настав мир… Я втомилася втрачати близьких і рідних. Я думаю, ви теж втомилися втрачати в цій війні. Тому я виступила за те, щоб країна була в мирі та процвітанні. Ось що я хочу, – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Корячка оскандалилася висловлюванням про захисників і повномасштабну війну, назвавши перших “м’ясом”, а другу – “політичними іграми”. Також вона зазначила, що кожна війна закінчується переговорами.

Фото: Тетяна Коряк