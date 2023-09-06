Блогерша-миллионник Татьяна Коряк (Корячка) оправдалась за свои высказывания относительно украинских военных и переговоров со страной-аргессором.

В Instagram Корячка обнародовала видеообращение, в котором рассказала, что на самом деле имела ввиду. Также она заговорила о родном Бахмуте и том, что с ним сделали российские оккупанты, едва сдерживая слезы.

— Я – украинка из Бахмута. То, что россияне сделали с моим городом… Я не могу описать вам эту боль. Я потеряла в этой войне очень много — дом, родных и близких мне. Я понимаю боль людей, которые теряют в этой войне, которые пишут мне каждый день с просьбой о помощи, и я, по возможности, помогаю чем могу, потому что люблю свою страну и людей в ней, — подчеркнула Татьяна.

Блогер добавила, что хочет, чтобы в Украине настал мир и чтобы она процветала, поскольку все устали что-то и кого-то терять.

Также Корячка сказала, что помогала людям, детским домам и военным еще до вторжения, а уже во время войны отдавала себя этому полностью, тратя не только деньги со сборов, но и докладывая свои.

— Вы можете воспринимать мои слова как какой-то нервный срыв, но я действительно хочу, чтобы в моей стране наступил мир… Я устала терять близких и родных. Я думаю, вы тоже устали терять в этой войне. Поэтому я выступила за то, чтобы страна была в мире и процветании. Вот чего я хочу, — отметила она.

Напомним, ранее Корячка оскандалилась высказыванием о защитниках и полномасштабной войне, назвав первых “мясом”, а вторую — “политическими играми”. Также она отметила, что каждая война заканчивается переговорами.

Фото: Татьяна Коряк