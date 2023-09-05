Блогерка-мільйонник Тетяна Коряк, більш відома як Корячка, оскандалилася висловлюванням про українських захисників і повномасштабну війну. Сама вона зараз із чоловіком і донькою перебуває на Кіпрі, звідки, за її словами, бачить усю ситуацію з двох сторін.

Так, в Instagram Корячка показала, як скандалить з українськими жінками, чиї чоловіки на фронті. Зокрема, вона поцікавилася в однієї такої – чи добровільно її чоловік пішов воювати, чи його забрали. В обох випадках каже – хейту не розуміє, і всі не зобов’язані жити так, як зараз живе більшість громадян нашої країни.

– Якщо в мене складний період у житті, всі мають страждати? Не побоюся цього сказати, що якби я була чоловіком, то теж не брала б до рук зброю. Я не збираюся вбивати іншу людину за жодного приводу. Це брудні ігри, в які нас кидають політики. Якби всі так мислили, як я, не було б війни, – заявила блогерка.

Вона додала, що кількість воїнів нічого не вирішить, а захисників без досвіду назвала “м’ясом”. Каже, їй шкода українців, які зникають, а також задається питанням – чому не можна все вирішити переговорами.

– Кількість воїнів нічого не вирішить. Кого вони зараз набирають? Чоловіків без досвіду? М’ясо? Щоб що? Зараз х**рять артилерією, танками, літаками. У воїнів немає шансів. Тупо геноцид народу. Як ви, с*ка, цього не бачите? – продовжила Корячка.

Уже за деякий час Тетяна знову вийшла на зв’язок, зазначивши, що всі війни закінчуються переговорами, адже ми не можемо воювати до останнього українця.

Варто зазначити, що в коментарях під фото Корячки після таких висловлювань з’явилося безліч хейту.

Як можна бути настільки дурною?

Сором.

Сподіваюся, що ви не повернетеся в Україну, а так і залишитеся за бугром.

Прибери прапор України з профілю! Не ганьби!

Позбавити громадянства, і вали в РФ.

Що ти заспіваєш, коли росіяни прийдуть і зґвалтують тебе і твою дитину? Залишишся такою ж пацифісткою?

Якби всі в нашій країні думали так, як ти, то її б просто не було.

Думаєш, наші військові хочуть вбивати, а не ростити дітей і просто жити? Будь вдячна кожному нашому бійцю, твоє життя триває тільки за рахунок того, що вони не злякалися і пішли захищати країну.

Слухай, блогер, не ми цю війну почали, але завершити її потрібно на умовах України, якщо ми хочемо жити у світі демократії та справедливості, а не у світі диктатури, тиранії та відсутності свободи слова.

Яке ж ти сміття.

Найкраще, що можна зробити – відписатися і заблокувати. Позбавити заробітку, – пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, сама Корячка родом із Бахмута. До повномасштабної війни блогерка з сім’єю проживала в Харкові.

Фото: Тетяна Коряк