Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич ответил российским журналистам, которые заявили, что он сбежал из Израиля из-за войны.

В видеообращении музыкант также сказал, станет ли на защиту страны, в которой живет.

— Г**нюки из желтой российской прессы уже успели написать, что Макаревич снова убежал от войны, на этот раз – израильской, и прохлаждается в Европе. Война меня застала в конце второй недели наших гастролей. И прерывать их, отменять их окончание, я просто не мог. Но сегодня мы отыграли последний концерт, а завтра я лечу домой — в Израиль, — заявил Макаревич.

Добавляет, сейчас у него присутствует чувство неловкости, что все там, а он пока что нет. Но уверен, как окажется в Израиле — оно у него пропадет.

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— Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю. Но я постараюсь чем-нибудь быть полезным. Очень хочу пожелать всем нашим солдатам, резервистам, добровольцам удачи и скорой победы. Останьтесь целыми и невредимыми. Победим обязательно, и не такое видели, — подытожил Андрей.

Кроме Андрея Макаревича, в Израиле также живут и другие российские артисты, которые уехали туда с началом полномасштабной войны в Украине. Они не поддерживают кровавый режим Путина, а потому решили сменить местожительства.

Недавно Максим Галкин заявил о смене гражданства. Как известно, он с супругой, певицей Аллой Пугачевой и их детьми также в Израиле. Юморист заявил, что является гражданином Европейского Союза и может жить в любой из 27 стран ЕС вместе со своей семьей.

Фото: Андрей Макаревич