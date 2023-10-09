Лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич вийшов на зв’язок із шанувальниками. Останні роки музикант із РФ живе в Ізраїлі разом із дружиною та маленьким сином.

Андрій повідомив, що зараз перебуває в концертному турі, а тому з ним усе добре. Він висловив надію на швидку перемогу Ізраїлю у війні з палестинськими бойовиками.

– У світлі того, що відбувається, жодного бажання немає хвалитися успішними концертами, а також обговорювати маревні висловлювання, які російська жовтуха приписує мені. Проте сьогодні завершили тур Німеччиною і завтра летимо до Лондона. Бажаю удачі нашим бійцям і рахую години та дні до нашої перемоги. Будь ласка, будьте живі, – написав Макаревич.

Крім того, з Instagram дружини артиста Ейнат Кляйн можна зрозуміти, що вона із сином теж у безпеці. Перебуває жінка в одній із країн Південної Азії – Бутані.

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Поспішив заспокоїти шанувальників і гуморист Максим Галкін, який разом із дружиною Аллою Пугачовою і дітьми також переїхали після 24 лютого 2022 року в Ізраїль.

Комік сказав, що вони прокинулися о 6:30 від сирен. Перебуває подружжя в Тель-Авіві.

– Важкий час для Ізраїлю. Співчуття загиблим та їхнім родинам! Молимося за тих, хто опинився в заручниках. Ізраїль переможе, – написав Галкін.

Нагадаємо, що Андрій Макаревич та Максим Галкін активно підтримують Україну в повномасштабній війні з РФ. Артисти критикують путінський режим і висміюють пропагандистів Кремля.

Фото: Андрій Макаревич, Максим Галкін