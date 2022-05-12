Гурт We Are Domi (Чехія) з піснею Lights Off закрив другий півфінал Євробачення 2022 року.
We Are Domi – Lights Off
Лазери, скульптури на екранах і потужний вокал – так запам’ятається єврофанам виступ We Are Domi у Турині.
Драйвова композиція влаштувала справжню дискотеку в Pala Olimpico.
Гурт We Are Domi був заснований у 2018 році у Празі. У колективі три учасники – солістка Домініка Гашкова, а також музиканти Каспер Гатлестад і Беньямін Рекстад.
Євробачення 2022
Фінал Євробачення 2022 пройде вже цієї суботи, 14 травня. За результатами другого півфіналу до списку фіналістів потраплять іще 10 країн.
Нагадаємо, представники України – гурт Kalush Orchestra – також пройшли до фіналу. Вже відомо, що хлопці вийдуть на сцену в першій частині концерту.
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