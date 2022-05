Группа We Are Domi (Чехия) с песней Lights Off закрыла второй полуфинал Евровидения 2022.

Лазеры, скульптуры на экранах и мощный вокал — так запомнится еврофанам выступление We Are Domi в Турине.

Драйвовая композиция устроила настоящую дискотеку в Pala Olimpico.

We Are Domi — Lights Off

Группа We Are Domi была основана в 2018 году в Праге. В коллективе три участника – солистка Доминика Гашкова, а также музыканты Каспер Гатлестад и Беньямин Рекстад.