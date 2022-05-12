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Лазеры и много драйва: We Are Domi устроили электропоп вечеринку на Евровидении 2022

12 мая 2022, 23:41
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Лазеры и много драйва: We Are Domi устроили электропоп вечеринку на Евровидении 2022

Группа We Are Domi (Чехия) с песней Lights Off закрыла второй полуфинал Евровидения 2022.

Лазеры, скульптуры на экранах и мощный вокал — так запомнится еврофанам выступление We Are Domi в Турине.

Драйвовая композиция устроила настоящую дискотеку в Pala Olimpico.

We Are Domi — Lights Off

Группа We Are Domi была основана в 2018 году в Праге. В коллективе три участника – солистка Доминика Гашкова, а также музыканты Каспер Гатлестад и Беньямин Рекстад.

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