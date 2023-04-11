Лавандовий манікюр – це альтернатива молочно-білому та рожевому відтінкам. Кольору лаванди притаманні ті ж м’якість і делікатність, але разом з тим, виглядає цікавіше за базові кольори. Лавандовий манікюр 2023: який відтінок та дизайн обрати – читайте у матеріалі.

Лавандовий манікюр 2023 зі стразами

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр????Гель-лак????Ногти????Наращивание????Брест (@darina_nail_art___)

Вибираючи такий манікюр, потрібно керуватися почуттям міри: кілька камінчиків має вистачити на повноцінний дизайн нігтя. Найкраще прикрасити стразами лише два нігті. Так він виглядатиме гармонійніше. Але якщо йдеться про невеликі лаконічні кристали, можна приклеїти їх і на кожен ніготь. Такий дизайн буде виглядати продуманим та акуратним.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр Олевськ (@ju_nailss)

Лавандовий манікюр 2023 із малюнками

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр Донец (@rozhkova_nailarts)

Найчастіше за основу цього року беруть гілочки лаванди. Малюють також квіти ірису, бузку, сакури, фіалок. На лавандовому фоні добре виглядають ніжні ромашки, що зображені за допомогою точкової техніки. Квіткові мотиви переважають у малюнках, які вибирають для манікюру з лавандового лаку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр | Педикюр | САО (@innach.nails)

Лавандовий френч 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений БАРНАУЛ МАНИКЮР УКРЕПЛЕНИЕ НОГТИ (@valera_nails)

Французький манікюр у лавандових тонах – це нове прочитання звичної класики. Виглядає це надзвичайно і дуже ніжно. Ви можете вибрати такі бази:

бузкову;

лавандову;

молочну;

бузкову.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр Олевськ (@ju_nailss)

Геометрія на лавандовому манікюрі 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР УССУРИЙСК (@nail_ksy_uss)

Не варто думати, що лавандовий манікюр дуже ніжний для геометричних малюнків. Відмінно виглядають на такому тлі смужки, трикутники та абстракція. Ще один новий тренд 2023 року – це точкові малюнки. Останні можуть бути досить складними та нагадують тату хною, яку наносять на руки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР |КМР| КРАСНОДАР (@grossu_nail_kmr)

Матовий лавандовий манікюр

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР/НАРАЩИВАНИЕ/ПЕДИКЮР/ ГОМЕЛЬ (@uliaasadcaa_nails)

Матовий топ у трендах дизайну вже не один сезон. Він робить покриття напрочуд рівним і стильним. Лавандові відтінки у матовому виконанні стають загадковими та виглядають дуже дорого. Вони не потребують додаткового дизайну, хоча саме на матовому топі чудово виглядають малюнки. Наприклад, павутинка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр Жуковский (@albina_lak)

Лавандовий манікюр та котяче око 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр | Гель лак | Кременчук (@bbelova_nails)

Для надання блиску лавандовим нігтям можна використовувати втирання. Але якщо хочеться додати глибини та загадковості дизайну – використовуйте магнітний лак. Так ваші нігті будуть не просто сяяти, а й переливатись. Колір вийде багатогранним.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР | АЛГА/АКТОБЕ???? (@max.manicure)

Мармуровий манікюр на лавандовій базі

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР|ПЕДИКЮР???????? АЛТАЙ (@dinails.kzt)

Все частіше майстри створюють мармуровий дизайн саме у цьому відтінку. Таким чином можна оформити всі нігті або виділити лише один з них. Манікюр у такому стилі виглядає досить красиво та цікаво.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Торопова (@toropova_olka_nails)

Перепелине яйце

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений НАТАША•МАНИКЮР•БУЙ (@nata_bragina_)

Досить несподівано малюнок, що повторює шкаралупу перепелиного яйця, знайшов відгук у модниць. Цей дизайн у трендах вже не перший сезон. У лавандовому виконанні він виглядає ще ніжніше і незвичайніше. Ви можете доповнити цей дизайн і іншим френчем, омбре або малюнком.