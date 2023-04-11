Лавандовый маникюр – это альтернатива молочно-белому и розовому оттенкам. Цвету лаванды присущи те же мягкость и деликатность, но вместе с тем, выглядит интереснее базовых цветов. Лавандовый маникюр 2023: какой оттенок и дизайн выбрать – читайте в материале.
Лавандовый маникюр 2023 со стразами
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Выбирая такой маникюр, нужно руководствоваться чувством меры: пары камешков должно хватить на полноценный дизайн ногтя. Лучше всего украсить стразами только два ногтя. Так он будет выглядеть гармоничнее. Но если речь идет о небольших лаконичных кристаллах, можно приклеить их и на каждый ноготь. Такой дизайн будет выглядеть продуманным и аккуратным.
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Лавандовый маникюр 2023 с рисунками
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Чаще всего за основу в этом году берут веточки лаванды. Рисуют также цветы ириса, сирени, сакуры, фиалок. На лавандовом фоне хорошо выглядят нежные ромашки, изображенные с помощью точечной техники. Цветочные мотивы преобладают в рисунках, которые выбирают для маникюра с использованием лавандового лака.
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Лавандовый френч 2023
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Французский маникюр в лавандовых тонах – это новое прочтение привычной классики. Выглядит это необычно и очень нежно. Вы можете выбрать такие базы:
- сиреневую;
- лавандовую;
- молочную;
- сиреневую.
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Геометрия на лавандовом маникюре 2023
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Не стоит думать, что лавандовый маникюр слишком нежный для геометрических рисунков. Отлично смотрятся на таком фоне полоски, кружки, треугольники и абстракция. Еще один новый тренд 2023 года – это точечные рисунки. Последние могут быть довольно сложными и напоминают тату хной, которую наносят на руки.
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Матовый лавандовый маникюр
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Матовый топ в трендах дизайна уже не один сезон. Он делает покрытие удивительно ровным и стильным. Лавандовые оттенки в матовом исполнении становятся загадочными и выглядят очень дорого. Они не нуждаются в дополнительном дизайне, хотя именно на матовом топе отлично смотрятся рисунки. Например, паутинка.
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Лавандовый маникюр и кошачий глаз 2023
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Для придания блеска лавандовым ногтям можно использовать втирку. Но если хочется добавить глубины и загадочности дизайну – используйте магнитный лак. Так ваши ногти будут не просто сверкать, но и переливаться. Цвет получится многогранным.
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Мраморный маникюр на лавандовой базе
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Все чаще мастера создают мраморный дизайн именно в этом оттенке. Таким образом можно оформить все ногти или выделить всего один из них. Маникюр в таком стиле выглядит довольно стильно и интересно.
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Перепелиное яйцо
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Довольно неожиданно рисунок, повторяющий скорлупу перепелиного яйца, нашел отклик у модниц. Этот дизайн в трендах уже не первый сезон. В лавандовом исполнении он смотрится еще более нежно и необычно. Вы можете дополнить этот дизайн и другим – френчем, омбре или рисунком.
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