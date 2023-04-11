Лавандовый маникюр – это альтернатива молочно-белому и розовому оттенкам. Цвету лаванды присущи те же мягкость и деликатность, но вместе с тем, выглядит интереснее базовых цветов. Лавандовый маникюр 2023: какой оттенок и дизайн выбрать – читайте в материале.

Лавандовый маникюр 2023 со стразами

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр????Гель-лак????Ногти????Наращивание????Брест (@darina_nail_art___)

Выбирая такой маникюр, нужно руководствоваться чувством меры: пары камешков должно хватить на полноценный дизайн ногтя. Лучше всего украсить стразами только два ногтя. Так он будет выглядеть гармоничнее. Но если речь идет о небольших лаконичных кристаллах, можно приклеить их и на каждый ноготь. Такой дизайн будет выглядеть продуманным и аккуратным.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр Олевськ (@ju_nailss)

Лавандовый маникюр 2023 с рисунками

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр Донец (@rozhkova_nailarts)

Чаще всего за основу в этом году берут веточки лаванды. Рисуют также цветы ириса, сирени, сакуры, фиалок. На лавандовом фоне хорошо выглядят нежные ромашки, изображенные с помощью точечной техники. Цветочные мотивы преобладают в рисунках, которые выбирают для маникюра с использованием лавандового лака.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр | Педикюр | САО (@innach.nails)

Лавандовый френч 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений БАРНАУЛ МАНИКЮР УКРЕПЛЕНИЕ НОГТИ (@valera_nails)

Французский маникюр в лавандовых тонах – это новое прочтение привычной классики. Выглядит это необычно и очень нежно. Вы можете выбрать такие базы:

сиреневую;

лавандовую;

молочную;

сиреневую.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр Олевськ (@ju_nailss)

Геометрия на лавандовом маникюре 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР УССУРИЙСК (@nail_ksy_uss)

Не стоит думать, что лавандовый маникюр слишком нежный для геометрических рисунков. Отлично смотрятся на таком фоне полоски, кружки, треугольники и абстракция. Еще один новый тренд 2023 года – это точечные рисунки. Последние могут быть довольно сложными и напоминают тату хной, которую наносят на руки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР |КМР| КРАСНОДАР (@grossu_nail_kmr)

Матовый лавандовый маникюр

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР/НАРАЩИВАНИЕ/ПЕДИКЮР/ ГОМЕЛЬ (@uliaasadcaa_nails)

Матовый топ в трендах дизайна уже не один сезон. Он делает покрытие удивительно ровным и стильным. Лавандовые оттенки в матовом исполнении становятся загадочными и выглядят очень дорого. Они не нуждаются в дополнительном дизайне, хотя именно на матовом топе отлично смотрятся рисунки. Например, паутинка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр Жуковский (@albina_lak)

Лавандовый маникюр и кошачий глаз 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр | Гель лак | Кременчук (@bbelova_nails)

Для придания блеска лавандовым ногтям можно использовать втирку. Но если хочется добавить глубины и загадочности дизайну – используйте магнитный лак. Так ваши ногти будут не просто сверкать, но и переливаться. Цвет получится многогранным.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР | АЛГА/АКТОБЕ???? (@max.manicure)

Мраморный маникюр на лавандовой базе

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР|ПЕДИКЮР???????? АЛТАЙ (@dinails.kzt)

Все чаще мастера создают мраморный дизайн именно в этом оттенке. Таким образом можно оформить все ногти или выделить всего один из них. Маникюр в таком стиле выглядит довольно стильно и интересно.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Торопова (@toropova_olka_nails)

Перепелиное яйцо

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений НАТАША•МАНИКЮР•БУЙ (@nata_bragina_)

Довольно неожиданно рисунок, повторяющий скорлупу перепелиного яйца, нашел отклик у модниц. Этот дизайн в трендах уже не первый сезон. В лавандовом исполнении он смотрится еще более нежно и необычно. Вы можете дополнить этот дизайн и другим – френчем, омбре или рисунком.