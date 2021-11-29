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Латекс и глубокое декольте: Стужук раскритиковали за образ на детском празднике

29 ноября 2021, 13:19
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Софія Стужук

Украинского блогера Софию Стужук раскритиковали за образ, в котором она появилась на вечеринке, посвященной дню рождения сына Дэвида. 23 ноября мальчику исполнилось шесть лет.

По этому случаю София решила устроить большое празднование, на которое пришла в латексном облегающем комбинезоне черного цвета. В области декольте Стужук расстегнула молнию, тем самым сделав акцент грудь, которую она увеличила в марте 2021 года.

Вечеринка была посвящена тематике космоса, однако не всем подписчикам пришелся по душе образ мамы троих детей.

  • Прям видно сразу — душа нараспашку. Костюм мамы соответствует детскому празднику.
  • Образ на кастинг гоу-гоу или порноактрисы.
  • Зачем оголять грудь на детском празднике. 
  • Могла бы уже и голая прийти.
  • Пошлый костюм, не для детского праздника.
  • Извращение какое-то.
  • Странно, что не в стрингах пришла. Слишком много одежды.
  • Как можно было так одеться на день рождения сына?
  • Ничего не понимаю — грудь, блестки, латекс… Неплохая вечеринка должна бы быть, но зачем детей пустили?
  • Комбинезон крутой, но не к месту на детском празднике. — Пишут в комментариях Софии.
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Стоит отметить, что спустя время после операции по увеличению груди Стужук заявила, что задумывается о том, чтобы ее переделать. Однако позже сказала, что в ближайшее время не будет вновь ложиться под хирургический нож.

В августе София Стужук сделала несколько пластических операции на лице. В частности, ринопластику, блефаропластику и ниточный лифтинг для подтяжки лица.

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София Стужук
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