Украинского блогера Софию Стужук раскритиковали за образ, в котором она появилась на вечеринке, посвященной дню рождения сына Дэвида. 23 ноября мальчику исполнилось шесть лет.

По этому случаю София решила устроить большое празднование, на которое пришла в латексном облегающем комбинезоне черного цвета. В области декольте Стужук расстегнула молнию, тем самым сделав акцент грудь, которую она увеличила в марте 2021 года.

Вечеринка была посвящена тематике космоса, однако не всем подписчикам пришелся по душе образ мамы троих детей.

Прям видно сразу — душа нараспашку. Костюм мамы соответствует детскому празднику.

Образ на кастинг гоу-гоу или порноактрисы.

Зачем оголять грудь на детском празднике.

Могла бы уже и голая прийти.

Пошлый костюм, не для детского праздника.

Извращение какое-то.

Странно, что не в стрингах пришла. Слишком много одежды.

Как можно было так одеться на день рождения сына?

Ничего не понимаю — грудь, блестки, латекс… Неплохая вечеринка должна бы быть, но зачем детей пустили?

Комбинезон крутой, но не к месту на детском празднике. — Пишут в комментариях Софии.

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Стоит отметить, что спустя время после операции по увеличению груди Стужук заявила, что задумывается о том, чтобы ее переделать. Однако позже сказала, что в ближайшее время не будет вновь ложиться под хирургический нож.

В августе София Стужук сделала несколько пластических операции на лице. В частности, ринопластику, блефаропластику и ниточный лифтинг для подтяжки лица.