Український блогер Софія Стужук показала свою фігуру до схуднення та зазначила, що їй соромно за свій зовнішній вигляд.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила серію знімків, на яких продемонструвала результати щоденного спорту та правильного харчування.

Блогер позувала у білизні з різних ракурсів. Софія зізналася, що за 21 день їй вдалося скинути два кілограми, а також візуально підтягнути своє тіло.

– 21 день ми тренувалися майже щодня, харчувалися правильно, ходили на масажі кілька разів на тиждень, намагалися бути активними. Навіть робили обгортання, тейпування і ходили в сауни. Виключили все шкідливе: фастфуд, цукор, алкоголь, перекуси тощо. Двічі зірвалися. Результат не такий колосальний, як хотілося б, – написала Софія.

Стужук додала, що протягом року їй було дуже важко привести своє тіло у потрібну форму. За останній час вона погладшала на 10 кілограмів, а причиною набору ваги стали гормональний збій, булімія та дві операції.

– Я ніколи раніше не мала такий вигляд. За 1,5 місяці десь прилипли 10 кг – зі мною такого ніколи раніше не було. Я все життя була в формі, і у мене ніколи не було “прецеденту” худнути. Потім гормональний збій, булімія – так, я і це прожила за цей рік. Дві операції і коліно, постійні роз’їзди, – поділилася Стужук.

Нещодавно Софія Стужук зробила кілька пластичних операцій на обличчі. Зокрема, ринопластику, блефаропластику та нитковий ліфтинг для підтяжки обличчя.

Оперувати своє обличчя блогер довірила пластичному хірургу Едгару Камінському. У коментарях користувачі мережі розкритикували Софію.

Дехто зазначив, що вона суперечить сама собі, оскільки спочатку виступає за натуральність, а потім лягає під ніж хірурга.

Фото: Софія Стужук