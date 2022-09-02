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Сюрприз буде за декілька місяців: дружина Андрія Бєднякова вагітна

2 Вересня 2022, 13:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сюрприз буде за декілька місяців: дружина Андрія Бєднякова вагітна

Телеведучий Андрій Бєдняков вдруге стане батьком. Дружина актора, акторка Анастасія Коротка вагітна.

Радісною новиною поділилася дружина ведучого, опублікувавши знімок в Instagram. На фото Настя постала з кругленьким животиком.

– Ось такі новини. Тільки не кажіть Андрію, він досі думає, що це мене камера телефону повнить. Ото йому сюрприз буде через декілька місяців, – жартівливо написала Коротка.

Андрій відреагував на жарт дружини, написавши – Ось, блін, залишив на пів року.

Зараз дивляться

Шанувальники та колеги пари поспішили привітати коханих, наголосивши на важливості народження нових українців.

  • Найкраща подія в сім’ї.
  • Вітаю! Українцям треба відроджуватись.
  • Вау, як круто. Міцного здоров’я вам та пузожителю.
  • Вітаю, нехай дитина народиться вже у мирній Україні.
  • Яке щастя, вітаємо! – пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, подружжя вже має доньку Ксенію, яка народилася 20 вересня 2015 року.

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Фото: Анастасія Коротка

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Андрій Бєдняков вагітність
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