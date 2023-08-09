9 серпня відзначають День книголюбів. У сучасному світі є чимале різноманіття не лише творів, а і способів поринути у розповіді. Паперові книги, електронні книги, спеціальні застосунки на смартфон, аудіокниги… Обирайте найзручніший спосіб, але обов’язково збагачуйте свій багаж творів світової чи української літератури.

Зберігайте літературні поради від виконавця однієї з ролей серіалу Голова на Новому каналі, актора Михайла Кукуюка.

Актор зізнається, зараз дуже ненормовано приділяє час читанню.

– Буває все підряд читаю – що під руку випадково попадає або ж деякі твори по новому колу беру. До жанру мені байдуже, тут я всеїдний. Буває, кидає від класики до девіантності, від біографій і документалістики до різних мотиваційних незрозумілостей, – каже він.

Серед рекомендацій актора – книги Маленька господиня великого будинку Джека Лондона, Посмертні записки Піквікського клубу Чарлза Дікенса, Кошмари лелеки Марабу Ірвіна Велша, Чорна пантера і білий ведмідь Володимира Винниченка.

– Щодо персонажів, то мені подобається сукупний образ героя всіх книжок Джека Лондона. Хоча на сцені моя роль-мрія – це Тев’є Тевель із творів Шолом-Алейхема, – додає Кукуюк.