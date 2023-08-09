9 августа отмечают День книголюбов. В современном мире есть немалое разнообразие не только произведений, но и способов окунуться в рассказы. Бумажные книги, электронные книги, специальные приложения на смартфон, аудиокниги… Выбирайте удобный способ, но обязательно обогащайте свой багаж произведений мировой или украинской литературы.

Сохраняйте литературные советы от исполнителя одной из ролей сериала Голова на Новом канале, актера Михаил Кукуюка.

Актер признается, сейчас очень ненормированно уделяет время чтению.

– Бывает все подряд читаю – что под руку случайно попадает или же некоторые произведения по новому кругу беру. К жанру я безразличен, здесь я всеяден. Бывает, бросает от классики до девиантности, от биографий и документалистики до разных мотивационных непонятностей, – говорит он.

Среди рекомендаций актера – книги Маленькая хозяйка большого дома Джека Лондона, Посмертные записки Пиквикского клуба Чарльза Диккенса, Кошмары аиста Марабу Ирвина Уэлша, Черная пантера и белый медведь Владимира Винниченко.

– Что касается персонажей, то мне нравится совокупный образ героя всех книг Джека Лондона. Хотя на сцене моя роль-мечта – это Тевье Тевель из произведений Шолом-Алейхема, – добавляет Кукуюк.