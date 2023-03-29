Щоб розширити кругозір: яку книгу рекомендує прочитати Олена Фроляк

Мінімально зняти напруження від війни та хоч на якийсь час відволіктися від новин, допоможе читання. Нерідко ми стикаємося з тим, що не знаємо, яку книжку придбати, щоб вона захопила дух, тож своєю порадою поділилася ведуча Фактів на ICTV та національного марафону Єдині новини Олена Фроляк.

Вартої уваги Олена вважає книжку французького письменника Бернара Вербера Танатонавти.

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– Книжки, фільми, кіно, спілкування з друзями – це мене рятує від війни. З останнього прочитала гарну книжку Танатонавти французького письменника Вербера і усім книголюбам раджу її відкрити для себе. Цікава філософська фантастична проза допомагає мислити ширше і нестандартно, – каже Олена.

Це роман одного з найпопулярніших сучасних французьких письменників зі світовим ім’ям. Нещодавно твір видали українською мовою. Бернар Вербер ставить важливі запитання: Що таке життя і чому варто жити? Чи можна задовольнятися одним добром і всіляко уникати зла? Як релігії і вірування змінюють наше життя? Що краще: зробити колосальний прорив у науці чи прожити непримітно і гідно?

Науково-фантастична книга з сильною філософською лінією розповідає про те, як у недалекому майбутньому група ентузіастів, яких захоплює смерть, відкриває континент мертвих.

Науковці літають туди, щоб дослідити місцевість і зробити відкриття, яке б поставило їх на одному рівні з Колумбом. Прагнучи визнання, вони скоюють страшні вчинки, а їхні дії призводять до страшних наслідків.