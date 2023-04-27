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Билеты уже в продаже: Антитела анонсировали концерт в Ялте в 2024 году

27 апреля 2023, 11:26
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Антитіла

Украинская группа Антитела открыла продажу билетов на концерт в Ялте. Выступление артистов запланировано на лето 2024 года.

Об этом сообщили музыканты в соцсетях.

Так, артисты планируют выступить накануне Дня независимости Украины — 23 августа. Фанаты Антител смогут насладиться живым звуком на стадионе Авангард.

Биллеты уже продаются — цены начинаются от 900 грн, а начало запланировано на 20:00.

Антитела

— С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины. ВСУ вернут контроль на Крымом, и мы обязательно приедем туда с любимыми. Антитела уверены, что летом 2024 года мы все сможем собраться в освобожденной от российских оккупантов украинской Ялте, — заявили артисты.

Антитела обещают исполнить в Крыму лучшие песни, которые так полюбились украинцам. 

Впрочем, далеко не все фанаты оценили смелое заявление музыкантов:

  • Смело… но пусть. Надо с чего-то начинать.
  • Очень надеюсь, но… не говорите гоп, пока не перепрыгнем. 
  • Простите, а война уже закончилась?

Напомним, что и Джамала хочет организовать концерт в Крыму после его освобождения. Правда, артистке не стала называть точные даты или продавать биллеты. Джамала хочет,  чтобы о крымских татарах узнало больше людей, и для этого даже написала музыкальный альбом.

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Антитіла Крым
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