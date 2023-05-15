За кілька тижнів літо, а значить настав час шортів, спідниць і легких суконь. Також актуальні сарафани, які змусять кожну модницю почуватися більш жіночно та привабливо.

Модельєрка-дизайнерка Маргарита Мурадова ексклюзивно розповіла Фактам ICTV, які сарафани у моді 2023 та як обрати свою модель.

Ідеальна довжина сарафана залежить від фасону взуття, який ви обираєте. Що вище союзки взуття й що більше вони закривають щиколотку, то коротшим має бути довжина сарафана.

Типовою помилкою є поєднання міді-сарафана та взуття, яке закінчується на 5-6 сантиметрів нижче подола. Так залишається “шматок шкіри”, який вкорочує ноги.

– Також частою помилкою є не врахування дрес-коду, оскільки сарафан – легший елемент гардероба й не підходить для більш офіційних події, офісного стилю тощо, – зазначає Мурадова.

Виріз сарафана обирайте протилежний до вашої форми обличчя. Наприклад, якщо у вас квадратна форма, V-подібний виріз буде чудовим вибором.

Варіанти верхнього одягу можуть бути різними: сорочка, жакет, джинсова або шкіряна куртки. Важливо, щоб вони були з щільнішого матеріалу, ніж нижній шар, а під рукавами верхнього одягу не виднілася тканина, якщо рукава сарафана об’ємні.

Взуття підійде на ваш смак – кросівки, грубі черевики, високі чоботи чи романтичні балетки. Єдиним винятком можуть бути занадто святкові туфлі зі стразами або ж босоніжки на дуже високій платформі. Це може бути недоречним.

Модні сарафани 2023

Рукава-ліхтарики – фасон для типів фігури пісочний годинник і груша.

Тонкі бретелі та V-подібний виріз – краще для менших розмірів грудей. Особливо підходить типу фігурі – перевернутий трикутник.

Дрібний квітчастий принт – підходить всім типам фігури, особливо з більшою наповненістю, яким треба детальніше обирати моделі саме з масивним квітчастим принтом.

Сліпи на товщих бретелях – найкраще пасують дівчатам із типом фігури груша, оскільки допомагають збалансувати силует.

Додаткові зав’язки навколо шиї – особливо пасують типу фігури перевернутий трикутник, додають делікатності зоні декольте.

Кафтани – мініатюрним дівчатам краще подовжувати силует за допомогою підборів або гострого носка.