Сукня на випускний – питання, яке хвилює багатьох школярок і студенток. І вже зовсім скоро в Україні розпочнеться відповідний сезон таких заходів. Звісно, наразі вони проводяться не так грандіозно, як до початку пандемії Covid-19 і повномасштабної війни, проте ця подія залишається важливою та очікуваною.

Здебільшого випускні відзначають ті, хто закінчує 9 та 11 класи. Ще б пак, адже позаду такий відрізок часу, а попереду – вже більш усвідомлене та доросле життя. Важливе питання цієї події – вбрання, бо ж кожному хочеться мати вигляд на всі сто.

Яку сукню на випускний 2023 обрати, щоб мати стильний вигляд, і як доповнити образ, розповіла Фактам ICTV персональна стилістка Юлія Крижалка.

Насамперед стилістка закликає забути про банальність. Необхідно скласти стильний аутфіт, відзначивши свою індивідуальність, особистий стиль, і обов’язково додати в образ щось цікаве – в аксесуарній групі, в зачісці чи в крої й фактурі сукні.

Юлія рекомендує звернути увагу на делікатну мідісукню простого крою з акцентом у портретній зоні. Краще обрати ніжний спокійний колір, доповнивши образ вишуканими прикрасами, босоніжками з тонкими ремінцями та маленькою сумочкою.

Зверху можна накинути подовжений кардиган – на випадок прохолодного вечора.

Сукня-трапеція лаконічного крою з цікавою накидкою також стане стильним рішенням. Знову ж таки, нейтральні відтінки на 100% матимуть більш виграшний вигляд, ніж яскраві. Доповнення чорними босоніжками з гострим носком додасть цікавості образу.

Чорна сукня – на всі випадки життя. Керуватися потрібно типом своєї фігури, але сукня має бути стриманою й у форматі міді. З вирізом вона матиме вигляд ніжний і романтичний.

Асиметричний крій – це не про банальність, а про смак. У шовковій сукні ви завжди будете прекрасною.

Не варто боятися експериментів.

– Поєднання білих класичних кедів і білої корсетної сукні з пишною спідницею. Буде дуже свіжо і підкреслить вашу юність, – рекомендує Юлія.

На увагу заслуговують і вишиті сукні на випускний 2023, а саме – з етномотивами, оскільки це цікава ідея для стилізації.

– Сукня з плетінням, бахромою, доповнена етноаксесуарами. Головне – дотриматися міри й обрати один акцент, наприклад, в аксесуарах, – наголосила стилістка.

Мають значення і деталі. Потрібно уважно поставитися до вибору аксесуарної групи – ваше взуття, сумка та прикраси довершують образ, на них можна перенести основні акценти на тлі нейтральної стриманої сукні.

Юлія радить формувати образ, керуючись індивідуальністю фігури, щоб сукня на вас добре сиділа. У цьому випадку варто ігнорувати тренди, оскільки важливо передати власний стиль.