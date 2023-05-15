Через несколько недель лето, а значит настало время шортов, юбок и легких платьев. Также актуальны сарафаны, которые заставят каждую модницу чувствовать себя более женственно и привлекательно.

Модельер-дизайнер Маргарита Мурадова эксклюзивно рассказала Фактам ICTV, какие сарафаны в моде 2023 и как выбрать свою модель.

Идеальная длина сарафана зависит от фасона обуви, который вы выбираете. Чем выше союзки обуви и чем больше они закрывают щиколотку, тем короче должна быть длина сарафана.

Типичной ошибкой является сочетание миди-сарафана и обуви, которая заканчивается на 5-6 сантиметров ниже подола. Так остается “кусок кожи”, который укорачивает ноги.

— Также частой ошибкой является не учет дресс-кода, поскольку сарафан — легкий элемент гардероба и не подходит для более официальных событий, офисного стиля и другое, — отмечает Мурадова.

Вырез сарафана выбирайте противоположный вашей форме лица. Например, если у вас квадратная форма, V-образный вырез будет отличным выбором.

Варианты верхней одежды могут быть разными: рубашка, жакет, джинсовая или кожаная куртки. Важно, чтобы они были из более плотного материала, чем нижний слой, а под рукавами верхней одежды не виднелась ткань, если рукава сарафана объемные.

Обувь подойдет на ваш вкус — кроссовки, грубые ботинки, высокие сапоги или романтические балетки. Единственным исключением могут быть слишком праздничные туфли со стразами или босоножки на очень высокой платформе. Это может быть неуместным.

Модные сарафаны 2023

Рукава-фонарики — фасон для типов фигуры песочные часы и груша.

Тонкие бретели и V-образный вырез — лучше для меньших размеров груди. Особенно подходит типу фигуры — перевернутый треугольник.

Мелкий цветочный принт — подходит всем типам фигуры, особенно с большей наполненностью, которым надо детальнее выбирать модели именно с массивным цветочным принтом.

Слипы на толстых бретелях — лучше всего подходят девушкам с типом фигуры груша, поскольку помогают сбалансировать силуэт.

Дополнительные завязки вокруг шеи — особенно подходят типу фигуры перевернутый треугольник, добавляют деликатности зоне декольте.

Кафтаны — миниатюрным девушкам лучше удлинять силуэт с помощью каблука или острого носка.