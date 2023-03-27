27 березня режисерові Квентіну Тарантіно виповнюється 60 років. Легенда кіно за свої десятиліття в цій індустрії доклав руку до багатьох культових картин, які через роки не втрачають своєї актуальності. Також Тарантіно нерідко виступав і акторам у фільмах, які сам і продюсував.

Топ фільмів із Квентіном Тарантіно – далі в матеріалі.

Скажені пси (1992)

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Це класичний кримінальний трилер про збройне пограбування та стосунки між грабіжниками. Чоловіки намагаються з’ясувати, хто ж їх підставив, адже під час справи на них вже чекала поліція біля ювелірного.

Кримінальне чтиво (1994)

Культовий кінофільм Тарантіно, де він зіграв Джиммі Дімміка. Сюжет знайомий багатьом, і він розповідає відразу про кілька історій, які тісно переплітаються одна з одною.

Від заходу до світанку (1996)

Сценарій для нього написав Тарантіно – він також зіграв і Річі Гекко. Брати намагаються втекти до Мексики зі США, втікши з в’язниці та пограбувавши банк. Для місцевої поліції їх упіймання – справа честі. У фільмі також є вампіри, що для багатьох це може здатися крутим сюжетним поворотом.

Безславні виродки (2009)

Відносно недавній фільм Тарантіно, дії якого відбуваються у Франції під час Другої світової війни. У картині американські солдати вбиватимуть нацистів найжорстокішим чином з метою помсти – історія вражає своєю кінцівкою.

Мерзенна вісімка (2015)

Один із крайніх фільмів Квентіна – його сценарій змінювався просто під час створення, оскільки сюжет злили в мережу без відома режисера. Історія бере свій початок після кінця Громадянської війни в США – мисливці за головами та їхні випадкові сусіди мають пережити в одному будинку зимову бурю.

У березні стало відомо, що Квентін Тарантіно завершив роботу над сценарієм. Ймовірно, за ним він зніме свій останній фільм. За даними інсайдера, назва сценарію – Кінокритик.