27 марта режиссеру Квентину Тарантино исполняется 60 лет. Легенда кино за свои десятилетия в этой индустрии приложил руку к многим культовым картинам, которые спустя годы не теряют своей актуальности. Также Тарантино нередко выступал и актерам в фильмах, которые сам и продюсировал.

Топ фильмов с Квентином Тарантино — далее в материале.

Бешеные псы (1992)

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Это классический криминальный триллер о вооруженном ограблении и отношениях между грабителями. Мужчины пытаются выяснить, кто же их подставил, так как во время дела их ужи ожидала полиция возле ювелирного.

Криминальное чтиво (1994)

Культовый кинофильм Тарантино, где он сыграл Джимми Диммика. Сюжет знаком многим, и он рассказывает сразу о нескольких историях, которые тесно переплетаются друг с другом.

От заката до рассвета (1996)

Сценарий для него написал Тарантино — он также сыграл и Ричи Гекко. Братья пытаются сбежать в Мексику из США, сбежав из тюрьмы и ограбив банк. Для местной полиции их поимка — дело чести. В фильме также есть вампиры, что для многих это может показаться крутым сюжетным поворотом.

Бесславные ублюдки (2009)

Относительно недавний фильм Тарантино, действия которого происходят во Франции во время Второй мировой войны. В картине американские солдаты убивать нацистов самым жестоким образом с целью мести — история поражает своей концовкой.

Омерзительная восьмерка (2015)

Один из крайних фильмов Квентина — его сценарий менялся прямо во время создания, поскольку сюжет слили в сеть без ведома режиссера. История берет свое начало после конца Гражданской войны в США — охотники за головами и их случайные соседи должны пережить в одном доме зимнюю бурю.

В марте стало известно, что Квентин Тарантино завершил работу над сценарием. Вероятно, по нему он снимет свой последний фильм. По данным инсайдера, название сценария — Кинокритик.