Американский режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием. Вероятно, по нему он снимет свой последний фильм.

По данным инсайдера, название сценария — Кинокритик, а события в нем разворачиваются в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. В центре — главная героиня, вероятно — Полин Кейл, которая была американской журналисткой и кинокритиком.

В конце 1970-х Кель некоторое время работала консультантом в Paramount, и на эту должность она согласилась по просьбе актера Уоррена Битти. Время работы в Paramount, кажется, совпадает с местом действия сценария. Также известно, что Тарантино очень уважает Кейл.

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Ожидается, что работа над фильмом начнется осенью 2023 года. Пока что Квентин не заключил контракт на производство с какой-либо киностудией.

Отметим, ранее Квентин Тарантино говорил, что собирается за свою карьеру режиссера снять 10 фильмов и уйти на пенсию к 60-ти годам. 27 марта этого года он отпразднует юбилей, а новый фильм станет 10-м на его счету, если считать две части Убить Билла за одну ленту.