Фільм Все завжди і водночас отримав премію Оскар 2023 у номінації Найкращий фільм. Режисерами стрічки виступили Денієл Шайнерт і Ден Кван.

Продюсери картини Кван і Шайнерт, а також Джонатан Ван. Нагороду творцям стрічки вручив актор Гаррісон Форд.

Все завжди і водночас – це історія шлюбу, драма матері та дочки, розповідь про асиміляцію іммігрантів і зміну поколінь, сатира на бюрократію, бойовик, сповнений навмисно абсурдних і часом непристойних битв кунг-фу, і науково-фантастичний фільм з паралельними всесвітами.

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Окрім Все завжди і водночас, на нагороду у головній номінації претендували ще дев’ять стрічок: На Західному фронті без змін (реж. Едвард Бергер), Аватар: Шлях води (реж. Джеймс Кемерон), Банши Інішерина (реж. Мартін Макдонах), Елвіс (реж. Баз Лурманн), Фабельмани (реж. Стівен Спілберг), Тар (реж. Тодд Філд), Топ Ган: Меверік (реж. Джозеф Косінскі), Трикутник смутку (реж. Рубен Естлунд) та Говорять жінки (реж. Сара Поллі).

Кінокартина Шайнерта і Квана стала абсолютним тріумфатором церемонії, здобувши нагороди у семи номінаціях. Окрім найкращого фільму, це перемоги у таких категоріях: режисура, найкраща акторка, найкращі актор та акторка других планів, оригінальний сценарій та монтаж.

На три статуетки менше у німецької стрічки На Західному фронті без змін, дві отримав фільм Кит, ще по одній взяли чотири картини: Топ Ган: Меверік, Чорна пантера: Ваканда навіки, Аватар: Шлях води та Говорять жінки.