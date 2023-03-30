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Квентин Тарантино раскрыл подробности будущего фильма: Съемки начнутся осенью

30 марта 2023, 13:44
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Квентин Тарантино
Источник: Depositphotos

Легендарный режиссер Квентин Тарантино раскрыл подробности своего нового фильма, который может стать последним в его карьере. Работа получила название Кинокритик — сценарист только подтвердил слухи от инсайдеров.

Впрочем, эксперты не угадали с актрисой, которую взяли на роль главной героини — это будет не Полин Кейл.

Об этом Тарантино рассказал во время конференции в Париже. 

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Так, Квентин подтвердил, что фильм называется Кинокритик, а его действия будут происходить в Лос-Анджелесе 1977 года. Сюжет пока держится в тайне, но от точно буде не про журналистку Кейт, а главным героем будет не кинокритик.

Правда, к сейчас идет подготовка к съемкам. Процесс должен начать уже осенью 2023 года, но на сегодня даже актерский состав хранится в секрете.

Сценарий был написан уже к марту 2023 года. Ранее инсайдеры предполагали, что история будет о журналистке Кейт, которая также была критиком, работая в киностудии Paramaunt. Тарантино уже заявлял, что он очень уважает эту личность, но его работа будет не о ней.

Напомним, что недавно Тарантино исполнилось 60 лет. Самое время пересмотреть лучшие картины с Квентином, когда он не против и сам побыть актером и появиться перед камерой.

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Источник
Collider
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