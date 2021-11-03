Квентин Тарантино начнет торговать токенами NFT. Это будут вырезанные сцены из легендарно фильма режиссера Криминальное чтиво, а также рукописные сценарии картины и эксклюзивные аудиокомментарии.

Купить NFT можно будет только на аукционе, который состоится на площадке OpenSea. На сегодня это крупнейшая торговая платформа для зашифрованных токенов. Известно, что материалы сохранили свою эксклюзивность по сей день — о них никто не знал и не видел.

Сам Тарантино отметил, что будет очень рад показать свои наработки настоящим фанатам его творчества.

NFT (Non Fungible Token) — своеобразный сертификат на владение какой-то цифровой ценностью. Эти токены часто сравнивают с криптовалютой. Уникальностью это системы является невозможность повторения кода — каждый NFT уникален, и заменить его нельзя.

Ценностью может выступать любой цифровой контент: картинка, файл, трек, пост в соцсети.

Напомним, что Тарантино уже рассказал о своих планах на следующий фильм. Легендарный режиссер уверяет, что не против снять Убить Билла 3, но хочет себя попробовать и в других работах. Сценарист также хочет создать спагетти-вестерн, в котором герои будут разговаривать на разных языках.

Зачастую, на такие работы выделяют небольшой бюджет, а происходящее обычно записывают в засушливых пустынях с декорациями, которые уже использовали в других фильмах.