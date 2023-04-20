Квентін Тарантіно назвав свій “улюблений напружений момент” з одного зі своїх фільмів. В інтерв’ю виданню El País режисер розповів, як створюються “важкі” сцени, і його попросили назвати улюблений такий момент.

– З моїх фільмів? Це сцена на фермі на початку фільму Безславні виродки. У цей момент нацистський офіцер Ганс Ланда розмовляє з власником ферми, який ховає євреїв під будинком, – заявив Квентін.

Примітно, що ця сцена на самому початку фільму, і чудово задає тон всієї картини. І хоча перші 10 хвилин досить важкі, деякі сцени можуть викликати посмішку.

Тарантіно також запитали, як йому вдається робити такі моменти напруженими.

– Я не знаю, як це пояснити. У мене до цього талант. Мені легко створювати такі ситуації, коли герої починають говорити, все стає на свої місця і настає кульмінація. Ти кидаєш м’яч акторам, і вони його ловлять, – запевняє продюсер.

Легенда кіно в інтерв’ю також зачепив тему дебатів у США щодо зброї – сценарист особисто володіє вогнепальною зброєю для захисту.

І хоча режисер доволі часто говорить про свій відхід з кіно, Тарантіно розкрив подробиці фільму Кінокритик. Можливо, це останній фільм режисера. Його дії відбуваються в Лос-Анджелесі 1977 року. Сюжет поки що тримають у таємниці, але точно буде не про журналістку Кейт.