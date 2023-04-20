Квентин Тарантино назвал свой “любимый напряженный момент” из одного из своих фильмов. В интервью изданию El País режиссер рассказал, как создаются “тяжелые” сцены, и его попросили назвать любимый такой момент.

— Из моих фильмов? Это сцена на ферме в начале фильма Бесславные ублюдки. В этот момент нацистский офицер Ханс Ланда разговаривает с владельцем фермы, который прячем евреев под домом, — заявил Квентин.

Примечательно, что эта сцена в самом начале фильма, и отлично задает тон всей картины. И хотя первые 10 минут достаточно тяжелые, некоторые сцены могут вызвать улыбку.

Тарантино также спросили, как ему удается делать такие моменты напряженными.

— Я не знаю, как это объяснить. У меня к этому талант. Мне легко создавать такие ситуации, когда герои начинают говорить, все встает на свои места и наступает кульминация. Ты бросаешь мяч актерам, и они его ловят, — уверяет продюсер.

Легенда кино в интервью также зацепил тему дебатов в США касаемо оружия — сценарист лично владеет огнестрельным оружием для защиты.

И хотя режиссер довольно часто говорит о своем уходе из кино, Тарантино раскрыл подробности фильма Кинокритик. Возможно, это последний фильм режиссера, действия которого происходят в Лос-Анджелесе 1977 года. Сюжет пока держится в тайне, но от точно буде не про журналистку Кейт.