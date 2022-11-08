Український артист Павло Зібров випустив кавер на власну пісню Мертві бджоли не гудуть. Нова робота музиканта отримала назву Мертві орки не гудуть – пісню вдалося оновити під актуальні події в Україні.

Нова пісня стосується росіян, які прийшли знищувати українські міста. До нової роботи також випустили й кліп, у якому Зібров виступає в образі Рембо. Так, артист узяв із собою зброю, яка стріляє бджолами. Наші крилаті союзники допомагають не лише знищувати живу силу ворога, а й важку техніку. Наприкінці кліпу бджоли навіть дісталися Кремля, і після прольоту з українським прапором місце зла гарно вибухає.

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– Оригінальну пісню ми 30 років тому написали із Юрієм Рибчинським. Вона живе й досі і дуже оптимістична – про життя та радість. І зараз ми переробили її на сімейній вечері – я, Маринка, Діана та Андрій. Зачепилися та почали фантазувати, – заявив Павло.

Артист активно виступає і під час війни. Наприклад, наприкінці літа Зібров виступив на станції метро Хрещатик у Києві. Під час концерту Павло виконав легендарну пісню Хрещатик. Тоді компанію йому склали Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко, а також Віктор Павлік.