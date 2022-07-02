Співак Павло Зібров назвав коханого виконавиці Аліни Гросу, російського актора Романа Полянського патріотом України.

Зібров близький друг родини Гросу вже багато років. Каже, їздив до Чернівців за запрошенням батька Аліни, Полянський там теж був.

– Він молодець, він же росіянин. Я розумію, що йому внутрішню дуже складно перебувати на Буковині, на Західній Україні. Але він патріот України! Дай Боже нам таких москалів побільше, як цей чоловік Алінки. Він ходить, він у морду б’є тим, хто криве слово скаже проти України. Тож у них дружна, хороша українська родина. Він також наш хлоп, – зазначив Павло.

Нещодавно фанати припустили, що Аліна Гросу розійшлася з коханим із Росії. Справа в тому, що з початку повномасштабної війни в Україні Роман закрив свій профіль в Instagram і жодного слова не сказав проти дій влади РФ.

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Не з’являвся після 24 лютого Полянський і в блозі Гросу, хоч до цього часто там фігурував. Шанувальники думали, що актор міг повернутись до себе в країну.

Сама Аліна після початку російсько-української війни переїхала до Чернівців. За весь цей час вона допомагала волонтерствам та розповідала про свій внесок у перемогу в соцмережах.

Фото: Павло Зібров