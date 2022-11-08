Украинский артист Павел Зибров выпустил кавер на собственную песню Мертві бджоли не гудуть. Новая работа музыканта получила название Мертві орки не гудуть — песню удалось обновить под актуальные события в Украине.

Так, новая песня касается россиян, которые пришли уничтожать украинские города. К новой работе также выпустили и клип, в котором Зибров выступает в образе Рембо. Так, артист взял с собою оружие, которое стреляет пчелами. Наши крылатые союзники помогают не только уничтожать живую силу врага, но и тяжелую технику. В конце клипа пчелы даже добрались до Кремля, и после пролета с украинским флагом место зла красиво взрывается.

Сейчас смотрят

— Оригинальную песню мы 30 лет назад написали с Юрием Рыбчинским. Она живет по сей день, и очень оптимистичная — о жизни и радости. И сейчас мы переделали ее на семейном ужине – я, Маринка, Диана и Андрей. Зацепились и начали фантазировать, — заявил Павел.

Артист активно выступает на фоне войны. К примеру, в конце лета Зибров выступил на станции метро Крещатик в Киеве. Во время концерта Павел исполнил легендарную песню Крещатик. Тогда компанию ему составили Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко, а также Виктор Павлик.