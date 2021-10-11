Російська телеведуча Ксенія Собчак розкрила подробиці смертельної ДТП в Сочі та спростувала інформацію про загибель другої пасажирки.

Зірка розповіла, що жертвою аварії стала дівчина Катерина Тарасова. Інша пасажирка, Оксана Садовник, зараз перебуває у тяжкому стані, а її чоловік просить перестати журналістів писати про її смерть.

– Її стан важкий, у неї травма голови, легень, стегна, їй видалили селезінку. Але вона, слава Богу, ЖИВА. Найближчим часом ми з її чоловіком вирішимо питання щодо її лікування в Москві. Знайдемо лікарів. Він кілька разів говорив, що у нього немає жодних претензій до мене, – написала Собчак.

Телеведуча заявила, що не залишилася на місці аварії, оскільки нічим не змогла б допомогти постраждалим. Зараз Собчак перебуває вдома. У неї та асистентки діагностували струс мозку.

– Поїхала додому після того, як мені сказав мій директор, що до людей виїхали лікарі. Я полетіла додому до родини, тому що я не рятувальник, не лікар і не водій, я не допомогла б там ані руками, ані порадами. Я можу допомогти лише зв’язками і можливостями, – сказала телеведуча.

Зірка запевнила, що зараз вона шукає рідних дівчини, яка стала жертвою ДТП. Собчак пообіцяла допомогти всім, оскільки у неї є така можливість.

– Ми допоможемо всім, тому що у нас із командою є така можливість. Допомогти людям у горі, мимовільними учасниками якого ми стали. Тому що ми — так уже сталося, залишилися живі, – підсумувала Собчак.

Нагадаємо, що ввечері 9 жовтня Ксенія Собчак потрапила у ДТП неподалік від Сочі. Автомобіль Mercedez S500, у якому перебувала телеведуча, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з легковиком Volkswagen, після чого авто відкинуло в мікроавтобус.

Після аварії ведуча пересіла в іншу машину і поїхала в аеропорт, щоб повернутися в Москву.

Олег Цой, водій машини, в якій їхала Собчак, визнав провину, його відпустили під підписку про невиїзд.