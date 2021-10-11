Российская телеведущая Ксения Собчак раскрыла подробности смертельного ДТП в Сочи и опровергла информацию о гибели второй пассажирки.

Звезда рассказала, что жертвой аварии стала девушка Екатерина Тарасова. Другая пассажирка, Оксана Садовник, сейчас находится в тяжелом состоянии, а ее муж просит перестать журналистов писать о ее смерти.

— Ее состояние тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. Но она, слава Богу, ЖИВА. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос о ее лечении в Москве. Найдем врачей. Он несколько раз говорил, что у него нет никаких претензий ко мне, — написала Собчак.

Телеведущая заявила, что не осталась на месте аварии, поскольку ничем не смогла бы помочь пострадавшим. Сейчас Собчак находится дома. У нее и ассистентки диагностировали сотрясение мозга.

— Поехала домой после того, как мне сказал мой директор, что к людям выехали врачи. Я полетела домой к семье, потому что я не спасатель, не врач и не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями, — сказала телеведущая.

Звезда заверила, что сейчас она ищет родных девушки, которая стала жертвой ДТП. Собчак пообещала помочь всем, поскольку у нее есть такая возможность.

— Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы — так уж случилось, остались живы, — подытожила Собчак.

Напомним, что вечером 9 октября Ксения Собчак попала в ДТП неподалеку от Сочи. Автомобиль Mercedez S500, в котором находилась телеведущая, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего авто отбросило в микроавтобус.

После аварии ведущая пересела в другую машину и поехала в аэропорт, чтобы вернуться в Москву.

Олег Цой, водитель машины, в которой ехала Собчак, признал вину, его отпустили под подписку о невыезде.