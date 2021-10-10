Автомобіль із телеведучою Ксенією Собчак потрапив у смертельну ДТП

Автомобіль із російською телеведучою Ксенією Собчак потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду неподалік від Сочі (Росія).

Як інформують російські ЗМІ та Telegram-канали, аварія сталася увечері 9 жовтня на трасі між Адлером і Червоною Поляною (район Сочі).

Є інформація, що Собчак поверталася з корпоративу, на якому працювала разом із російським актором Ігорем Верником. На заході начебто також виступала співачка Земфіра.

Після корпоративу Собчак поспішала в аеропорт. Автомобіль Mercedez S500, у якому як пасажир перебувала телеведуча, на трасі між Адлером і Червоною Поляною зіткнувся в лоб із легковиком Volkswagen.

Є інформація, що водій Mercedes під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де і зіштовхнувся з Volkswagen, після чого авто відкинуло в мікроавтобус.

Унаслідок ДТП загинула пасажирка Volkswagen, а ще двоє людей постраждали. Загалом, за даними російських ЗМІ, в автомобілі Volkswagen перебували три людини: двоє померли (одна людина на місці ДТП і ще одна в лікарні), а третя особа знаходиться у важкому стані.

У мікроавтобусі перебувало близько 10 пасажирів, ніхто з них не потребував госпіталізації.

Сама телеведуча після аварії поїхала на іншому автомобілі в аеропорт.

Водій Mercedes, в якому їхала Собчак, розповів, що взяв трьох пасажирів – двох жінок і одного чоловіка та попрямував в аеропорт. У якийсь момент він виїхав на зустрічну смугу, врізався в Volkswagen, після чого Mercedes відкинуло в автобус МАЗ.

Собчак разом із асистенткою відмовилися від медичної допомоги і поїхали в аеропорт на іншому таксі.

У прокуратурі Краснодарського краю РФ поінформували, що за фактом аварії відкрито кримінальну справу через порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності до загибелі людини. У відомстві офіційно повідомляли про одного загиблого і двох госпіталізованих.

Варто зазначити, що Ксенія Собчак досить довго не коментувала ДТП. Наступного дня після аварії в її Instagram-акаунті з’явився пост-роздуми про правила для щастя, що здивувало фоловерів ведучої.

Однак нещодавно коментар щодо ДТП таки з’явився в Telegram-каналі та Instagram Собчак.

Телеведуча поінформувала, що в неї після ДТП діагностували струс мозку і численні травми. Зараз Собчак перебуває вдома.

– Я нажахана і в шоці від того, що загинули люди, будемо зв’язуватися з рідними, – написала вона.

Собчак запевняє, що не підганяла водія, а під час поїздки до аеропорту спілкувалася з робочих питань у Zoom, і є відповідний запис.

– Це було конкретне особисте рішення водія, це правда. У мене струс мозку. У асистентки теж. Їхала з командою, після зіткнення втратила свідомість, потім моя асистентка перевела мене в іншу машину. Мені пропонувала госпіталізацію в Сочі моя команда, коли я прийшла до тями, було дуже погано. Але я хотіла до сина і додому, тому вилетіла. Сьогодні обстеження, оскільки забої внутрішніх органів і струс, – розповіла Собчак.

Вона додала, що пост в Instagram, який викликав здивування користувачів, вийшов помилково.

Нещодавно в ДТП у Швеції загинув художник та карикатурист Ларс Вілкс, який малював карикатури на пророка Мухаммеда. Йому було 75 років.

Джерело: Дождь, Telegram-канал 112, Telegram-канал Baza, Telegram-канал Ксенії Собчак, Instagram Ксенії Собчак

Фото: Instagram Ксенії Собчак